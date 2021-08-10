В больнице Владикавказа после ЧП наладили бесперебойное обеспечение кислородом

Бесперебойное кислородное обеспечение всех пациентов наладили в Республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе, где накануне после аварии на кислородной станции скончались девять пациентов. Об этом во вторник, 10 августа, сообщили журналистам в пресс-службе минздрава Северной Осетии.

«В РКБСМП налажено бесперебойное кислородное обеспечение всех пациентов. Состояние пациентов находится на контроле персонала больницы, все необходимые ресурсы задействованы», — уточняется в сообщении.

Также в минздраве уточнили, что все медучреждения, которые оказывают помощь больным коронавирусом, обеспечены кислородом. Прием пациентов продолжается.

Минувшей ночью в республику из Кабардино-Балкарии доставили 3 т кислорода, еще 4 т — из Ставропольского края и 8 т — из Краснодара.

9 августа в больнице Владикавказа от нехватки кислорода скончались девять больных коронавирусом. Это были восемь женщин и один мужчина в возрасте от 47 до 85 лет. Они находились в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. Всего в тот момент в отделении находился 71 пациент.

После аварии в больнице скорой помощи кислород начали подавать по резервным каналам.

Врио главы региона Сергей Меняйло назвал причиной поломки кислородной системы прорыв подземной трубы. Кроме того, он распорядился проверить все медицинские учреждения региона после происшествия.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.