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В минздраве Северной Осетии назвали причину аварии в больнице

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Причиной аварии в больнице Владикавказа стал сбой в работе системы кислородного обеспечения. Об этом во вторник, 10 августа, заявил врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев.

Дело — труба: подробности трагедии в больнице Владикавказа
Причиной аварии мог стать прорыв новой трубы под кислородной станцией

«Мы считаем, что это системный сбой, разберутся специалисты. Сейчас проводится проверка, будет выяснена причина», — сказал он журналистам в ответ на вопрос, стал ли причиной аварии сбой системы или чья-то ошибка.

Ранее в этот день врио главы Республики Северная Осетия Сергей Меняйло заявил, что смерть еще двух человек во владикавказской больнице не является следствием аварии. По его словам, люди умерли из-за критического поражения легких.

Накануне в Республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе от нехватки кислорода скончались девять больных коронавирусом — восемь женщин и один мужчина в возрасте от 47 до 85 лет. Они находились в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. Всего в тот момент в отделении находился 71 пациент.

Число погибших в результате ЧП, как сообщалось ранее во вторник, достигло 11 человек.

После аварии в больнице скорой помощи кислород начали подавать по резервным каналам. 10 августа было налажено бесперебойное кислородное обеспечение всех пациентов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.

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