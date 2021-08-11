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Академик РАН заявил о необходимости обновлять вакцины против COVID-19

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Ученым необходимо отслеживать появление новых штаммов коронавируса и своевременно обновлять препараты для вакцинации. Такое мнение 11 августа высказал заместитель директора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Владимир Покровский.

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«Надо вести исследования — в том числе и добавить нововведения в состав вакцин. Возможно, стоит добавить какие-либо компоненты, связанные с новыми штаммами коронавируса. Это необходимо из-за того, что появление новых штаммов коронавируса более чем вероятно», — рассказал Покровский «Газете.ру».

Как считает Покровский, обновлять вакцины необходимо, так как появление новых штаммов коронавируса «более чем вероятно». Также специалист указал, что вероятность распространения в России штамма «Йота» зависит от ограничительных мер.

В этот же день заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что существующие вакцины от COVID-19 эффективны против мутаций коронавируса и необходимости менять их состав в настоящий момент нет.

Она отметила, что все вакцины от коронавируса сохраняют эффективность против новых штаммов, что «не раз доказывали международные организации».

Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в среду также высказал мнение, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» с большой вероятностью сможет защитить от нового штамма COVID-19 «Йота».

Вакцина, по его словам, дает равномерный ответ «на большое количество антигенных вариантов». Информация о повышенной летальности данного штамма ошибочна, это ошибка перевода, добавил Гинцбург.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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