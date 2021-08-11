В Роспотребнадзоре исключили необходимость изменения состава вакцин от COVID-19

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила в среду, 11 августа, что существующие вакцины от COVID-19 эффективны против мутаций коронавируса и необходимости менять их состав в настоящий момент нет.

«Да, «Дельта»-штамм вносит свои коррективы, потому что все-таки мутации — это дело такое, которое настораживает на перспективу в отношении того, что, возможно, придется также корректировать состав вакцин. Но в настоящий момент такой необходимости нет, эффективность их сохраняется на высоком уровне», — сказала Пшеничная в ходе выступления в российском обществе «Знание».

Она отметила, что все вакцины от коронавируса сохраняют эффективность против новых штаммов, что «не раз доказывали международные организации».

Пшеничная также отметила, что ситуация с распространением коронавируса в масштабах России стабилизировалась, но при этом она все еще остается напряженной. Она уточнила, что если смотреть на ситуацию с позиции целой страны, а не отдельно взятых регионов, то можно проследить снижение еженедельных темпов прироста заболевших.

Ранее в этот день заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов сообщил, что вакцинация российским препаратом против коронавируса «Спутник V» переносится лучше, чем американскими препаратами Pfizer и Moderna. По его словам, данный российский препарат также эффективен против новых штаммов коронавируса, а вероятность госпитализации в случае заболевания COVID-19 у привитых людей в 20 раз ниже.

В тот же день директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью «Известиям» заявил, что спустя год после официальной регистрации «Спутника V» препарат полностью оправдал все ожидания ученых. Он обратил внимание на то, что в настоящее время ряд стран публикует данные, подтверждающие безопасность и активность вакцины: Сан-Марино, Аргентина, Венгрия.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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