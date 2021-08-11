В Центре Гамалеи сравнили переносимость «Спутника V», Pfizer и Moderna

Вакцинация российским препаратом против коронавируса «Спутник V» переносится лучше, чем после американских препаратов Pfizer и Moderna. Об этом заявил журналистам в среду, 11 августа, заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

«Если вы посмотрите не на заявления Центра им. Гамалеи или Минздрава РФ, а посмотрите на отчеты аргентинской стороны, на отчеты из Венгрии, на отчеты из Сан-Марино, где в том числе даже эпидэффективность опубликована, то вы увидите, что «Спутник V» действительно переносится лучше, чем Pfizer и Moderna», — сказал он.

Как отметил Логунов, самое главное — это высокая эпидэффективность «Спутника V», которая, например, в Аргентине показывает более 93%.

Помимо этого, по его словам, российская вакцина эффективна против новых штаммов коронавируса, а вероятность госпитализации в случае заболевания COVID-19 у привитых людей в 20 раз ниже.

Ранее в этот день директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью «Известиям» заявил, что спустя год после официальной регистрации «Спутника V» препарат полностью оправдал все ожидания ученых.

Он обратил внимание на то, что в настоящее время ряд стран публикует данные, подтверждающие безопасность и активность вакцины: Сан-Марино, Аргентина, Венгрия.

Так, накануне представитель Института по социальной безопасности Сан-Марино Франко Кавалли сообщил, что антитела к коронавирусной инфекции после двух доз вакцины «Спутник V» выявили у 99% участников исследования, организованного властями республики совместно с римским Национальным институтом инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани.

Об эффективности российской вакцины сообщалось и ранее. Так, 7 июля научный журнал Nature опубликовал статью, в которой говорится о том, что «Спутник V» подтвердила свою безопасность и эффективность.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована ровно год назад — 11 августа 2020 года.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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