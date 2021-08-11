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Протасевич рассказал о протестах в Белоруссии и работе канала NEXTA

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Telegram-канал NEXTA изначально не был политическим проектом, а «революция» в Белоруссии была создана руками журналистов и блогеров, а не оппозиционных политиков. Об этом 11 августа рассказал в интервью RT бывший главред канала Роман Протасевич, задержанный 23 мая в Минске после посадки самолета Ryanair.

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«Точно так же, наверное, как и большинство белорусских медиа, даже ныне закрытых, они не были изначально сугубо политическими проектами. Направленными сугубо, допустим, на антигосударственную деятельность. Отнюдь нет», — подчеркнул он.

По словам Протасевича, неудавшуюся революцию в Белоруссии делали журналисты и блогеры. Вначале многие Telegram-каналы не поддерживали конкретного кандидата в президенты, но были против действующего главы государства Александра Лукашенко, и именно эта позиция «против» получила широкую поддержку среди граждан по сравнению с предыдущими кампаниями, указал он.

При этом, комментируя начало протестов после прошедших в августе прошлого года президентских выборов в республике, Протасевич пояснил, что не был в курсе деталей сотрудничества канала с иностранными представителями, которые приходили в редакцию канала. По его словам, обо всем договаривался руководитель NEXTA Степан Путило, который также лично платил Протасевичу ежемесячную зарплату в размере около $1200–1500.

Протасевич признал, что работал над «маршрутами передвижения людей во время воскресных акций протеста», но не над непосредственной их координацией в первые после выборов дни. Редакция, по его словам, активно освещала происходящее, просто быстро публикуя информацию.

«Я искренне верил в то, что я делал. И я делал это совсем не ради того, к чему позже, и в том числе сейчас, приходит оппозиция. Я действительно во многих моментах был, наверное, даже чересчур идейным и чересчур верил в какие-то идеалы. Которых, к сожалению, в реальной жизни гораздо меньше, чем я думал», — сказал он в ходе интервью.

Он добавил, что вскоре понял, что «революция уже закончилась» и «лучше вернуться к каким-то более простым вещам, популяризировать национальную культуру, историю, язык», а уличная часть представлялась ему уже невозможной.

Канал NEXTA был признан в Белоруссии экстремистским в октябре прошлого года. Протасевича обвинили в желании устроить в стране «кровавый мятеж».

23 мая 2021 года Роман Протасевич был задержан в Минске 23 мая после того, как лайнер компании Ryanair совершил экстренную посадку в белорусской столице из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. В связи с этим Запад ввел ряд санкционных ограничений в отношении белорусских компаний и высокопоставленных лиц. 3 июня Протасевич дал признательные показания по делу об организации протестов в Белоруссии.

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