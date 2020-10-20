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В Белоруссии признали экстремистскими канал и логотип NEXTA

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Решением суда информационный канал Telegram Nexta-Live и логотип NEXTA признаны экстремистскими. Об этом 20 октября сообщает агентство «БелТА».

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Решение вынес суд Центрального района Минска, отметили в пресс-службе Верховного суда. В Telegram-канале Nexta публикуются фотографии, видеоматериалы и информация о протестных акциях в Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы, где столкнулись с жесткими действиями силовиков.

Акции протеста проходят в республике до сих пор. Силовики задерживают не только участников шествий, но и журналистов. Накануне двое задержанных во время акции оппозиции были арестованы судом на 15 суток.

В ходе освещения акций протестов задержаны более 40 представителей СМИ, однако большинство уже отпустили.

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