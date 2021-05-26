Лукашенко обвинил Протасевича в желании устроить в Белоруссии «кровавый мятеж»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 мая заявил, что бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, ранее задержанный в Минске, намеревался устроить в стране «кровавый мятеж».

«Один экстремист со своей сообщницей. Эти факты известны не только у нас и в братской России, но и во всем мире. И он особенно это не скрывал. Собственно, и здесь, в Беларуси, он и его сообщники также собирались устроить бойню и кровавый мятеж», — приводит слова главы государства газета «Беларусь сегодня».

Он заявил, что Протасевич был признан террористом по законам страны, он принимал участие в антибелорусской кампании.

Ранее в этот день Лукашенко указал, что недруги извне перешли от организации бунтов в Белоруссии к «этапу удушения».

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился основатель и бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали вместе со спутницей, россиянкой Софьей Сапегой.

Согласно распространенным в Сети кадрам допроса, Протасевич начал сотрудничать со следствием и давать признательные показания в организации беспорядков в Минске.

24 мая на саммите ЕС было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Ряд международных авиакомпаний отказался от полетов через воздушное пространство Белоруссии.

В тот же день президент США Джо Байден назвал прямым оскорблением международных норм ситуацию с самолетом Ryanair в Белоруссии и поручил разработать меры привлечения к ответственности виновных.

В августе прошлого года после президентских выборов, прошедших в Белоруссии и завершившихся победой Лукашенко, в стране вспыхнули акции протеста. Белорусский лидер обвинил в сложившейся ситуации западные страны, которые, по его словам, вмешивались во внутренние дела Белоруссии. Беспорядки активно освещал Telegram-канала NEXTA.