Прямой эфир
Армия
Первые 20 танков Т-14 «Армата» поступят в войска до конца года
Общество
Белгородский суд оправдал задушившую больного мужа медсестру
Общество
В Минобрнауки рассказали о порядке заселения в общежития непривитых студентов
Армия
Новая подлодка «Казань» сможет нести гиперзвуковые ракеты «Циркон»
Экономика
ФАС заподозрила ЦУМ и Mercury в ценовом сговоре
Общество
В минздраве Северной Осетии назвали причину аварии в больнице
Общество
Врач рассказала об опасности «погодной гипоксии» в жару
Наука
Ученые рассказали о снижении антител к COVID-19 из-за курения
Армия
ВС РФ в первом полугодии получили более 200 единиц вооружения и техники
Сюжет:

Ученые рассказали о снижении антител к COVID-19 из-за курения

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отказ от курения может повысить индивидуальную эффективность вакцины от коронавируса. К такому выводу пришли японские ученые из медицинских университетов Докке и Джичи. Об этом говорится в исследовании, опубликованном порталом medRxiv.

Войти в контроль: обнародованы промежуточные итоги испытаний «ЭпиВакКороны»
Иммунологическая эффективность препарата — 79%, у стольких привитых найдены антитела

В ходе исследования авторы взяли кровь у 378 медработников (255 женщин, 123 мужчин) спустя три месяца после прививки вторым компонентом вакцины Pfizer, для того чтобы измерить титры антител к коронавирусу. При анализе ученые учитывали данные участников исследования об истории болезней, возрасте и вредных привычках.

После этого ученые сравнили образцы курящих добровольцев и тех, которые никогда не курили. Выяснилось, что концентрация антител в крови первой группы, независимо от пола, была ниже нормы на 140–250 единиц. Также большое значение имел возраст — самый низкий уровень IgG был у пожилых участников исследования.

Как отметили исследователи, отказ от курения может улучшить индивидуальную эффективность вакцины.

5 июля директор центра иммунокоррекции имени Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа заявила, что курение в течение трех дней после вакцинации потенциально может вызвать образование тромбов и усугубить или обострить возможные побочные эффекты от прививки. По ее словам, при курении, так же как и при употреблении алкоголя, происходят спазмы сосудов, загущение крови и резкое тромбообразование, так же как это происходит при заражении коронавирусной инфекцией и любыми другими вирусами.

31 мая главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн сообщил, что страх заболеть коронавирусом привел к тому, что россияне начали массово бросать курить. Эксперт отметил, что в последнее время наметилась тенденция к снижению потребления табака по всем категориям граждан. Он указал, что в 2019 году треть населения страны была курящей.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021