Ученые рассказали о снижении антител к COVID-19 из-за курения

Отказ от курения может повысить индивидуальную эффективность вакцины от коронавируса. К такому выводу пришли японские ученые из медицинских университетов Докке и Джичи. Об этом говорится в исследовании, опубликованном порталом medRxiv.

В ходе исследования авторы взяли кровь у 378 медработников (255 женщин, 123 мужчин) спустя три месяца после прививки вторым компонентом вакцины Pfizer, для того чтобы измерить титры антител к коронавирусу. При анализе ученые учитывали данные участников исследования об истории болезней, возрасте и вредных привычках.

После этого ученые сравнили образцы курящих добровольцев и тех, которые никогда не курили. Выяснилось, что концентрация антител в крови первой группы, независимо от пола, была ниже нормы на 140–250 единиц. Также большое значение имел возраст — самый низкий уровень IgG был у пожилых участников исследования.

Как отметили исследователи, отказ от курения может улучшить индивидуальную эффективность вакцины.

5 июля директор центра иммунокоррекции имени Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа заявила, что курение в течение трех дней после вакцинации потенциально может вызвать образование тромбов и усугубить или обострить возможные побочные эффекты от прививки. По ее словам, при курении, так же как и при употреблении алкоголя, происходят спазмы сосудов, загущение крови и резкое тромбообразование, так же как это происходит при заражении коронавирусной инфекцией и любыми другими вирусами.

31 мая главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн сообщил, что страх заболеть коронавирусом привел к тому, что россияне начали массово бросать курить. Эксперт отметил, что в последнее время наметилась тенденция к снижению потребления табака по всем категориям граждан. Он указал, что в 2019 году треть населения страны была курящей.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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