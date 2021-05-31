Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Общество
Две трети родителей назвали соцсети главной проблемой в воспитании детей
Спорт
«Монреаль» обыграл «Торонто» и прошел во второй раунд плей-офф
Общество
Прокуратура организовала проверку после пожара в школе на Камчатке
Мир
Первый частный детский дом открыли в провинции Алеппо
Общество
Три человека пострадали при пожаре в школе на Камчатке
Мир
Делегация из Германии решила посетить США в рамках обсуждения СП-2
Общество
Общественная палата предложила ввести в России отцовский капитал
Общество
Экс-директора «Открытой России» доставили домой в рамках обысков
Сюжет:

Врач назвал плюс пандемии коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страх заболеть коронавирусом привел к тому, что россияне начали массово бросать курить. Об этом 31 мая сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

Дайте жару: какая погода спасает от коронавируса
Сможет ли ненастное лето спровоцировать всплеск заболеваемости

Эксперт отметил, что в последнее время наметилась тенденция к снижению потребления табака по всем категориям граждан. Со ссылкой на данные Росстата он указал, что в 2019 году треть населения страны была курящей.

«Страх заболеть COVID-19 у части граждан усилил мотивацию на отказ от курения и обращение за медицинской помощью в связи с риском заражения и тяжелого течения COVID у лиц с респираторными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом», — цитирует ТАСС врача.

Брюн подчеркнул, что борьбе с курением способствует и закон от 2013 года «Об охране здоровья граждан от табачного дыма и последствий, связанных с потреблением табака».

Также положительно повлиять на снижение числа курящих мог закон от 2020 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции». Им регламентируется потребление кальянов и другой никотинсодержащей продукции.

При этом эксперт констатировал, что растет число потребителей никотина среди молодежи.

Ранее, 6 мая, стало известно, что российские власти проработают вопросы о запрете на использование жидкостей для электронных сигарет и введении обезличенных упаковок табачной продукции.

Как отметили в Госдуме, люди, использующие электронные сигареты, получают дополнительный вред, связанный с воздействием ароматизаторов, в которых могут содержаться опасные вещества.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021