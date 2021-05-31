Врач назвал плюс пандемии коронавируса

Страх заболеть коронавирусом привел к тому, что россияне начали массово бросать курить. Об этом 31 мая сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

Эксперт отметил, что в последнее время наметилась тенденция к снижению потребления табака по всем категориям граждан. Со ссылкой на данные Росстата он указал, что в 2019 году треть населения страны была курящей.

«Страх заболеть COVID-19 у части граждан усилил мотивацию на отказ от курения и обращение за медицинской помощью в связи с риском заражения и тяжелого течения COVID у лиц с респираторными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом», — цитирует ТАСС врача.

Брюн подчеркнул, что борьбе с курением способствует и закон от 2013 года «Об охране здоровья граждан от табачного дыма и последствий, связанных с потреблением табака».

Также положительно повлиять на снижение числа курящих мог закон от 2020 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции». Им регламентируется потребление кальянов и другой никотинсодержащей продукции.

При этом эксперт констатировал, что растет число потребителей никотина среди молодежи.

Ранее, 6 мая, стало известно, что российские власти проработают вопросы о запрете на использование жидкостей для электронных сигарет и введении обезличенных упаковок табачной продукции.

Как отметили в Госдуме, люди, использующие электронные сигареты, получают дополнительный вред, связанный с воздействием ароматизаторов, в которых могут содержаться опасные вещества.