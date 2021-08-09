В Минобрнауки выступили против обязательной вакцинации студентов

Минобрнауки не одобряет принудительную вакцинацию студентов. Об этом в понедельник, 9 августа, заявил глава министерства Валерий Фальков.

«Министерство науки и высшего образования Российской Федерации против принудительного вакцинирования студентов. Недопустимы какие-либо ограничения в образовательной, научной, творческой или иной деятельности в зависимости от наличия или отсутствия у студентов прививки», — цитирует главу пресс-служба ведомства.

Ранее в понедельник в вузы были направлены рекомендации Минобрнауки, предполагающие, что допуск на очные занятия будет предоставлен студентам, прошедшим вакцинацию. Так, студентов, которые не прошли вакцинацию против коронавируса или имеют медотвод от прививки, рекомендовалось перевести на удаленное обучение.

В связи с тем что отдельные положения рекомендаций получили неоднозначную трактовку и вызвали различные истолкования в СМИ, в ближайшее время Минобрнауки России организует дополнительные обсуждения со всеми заинтересованными участниками, указали в министерстве.

«В ближайшее время Минобрнауки России организует дополнительные обсуждения со всеми заинтересованными участниками — студентами, преподавателями, ректорам и экспертным сообществом, в том числе представителями партии «Единая Россия», — заявили в пресс-службе.

5 августа, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вакцинация от коронавируса для студентов не является обязательной, однако сделать прививку перед началом учебного года будет правильным решением. Она отметила, что вакцинация поможет снизить риски при начале учебного года.

До этого, 25 июля, в Минобрнауки сообщили, что вузы имеют право требовать от студентов справку о вакцинации от коронавируса или медицинский отвод при заселении в общежитие. Так, в частности, вузы Петербурга не исключили возможных ограничений в отношении студентов, которые не прошли вакцинацию.

С 18 января в стране проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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