Украинская судья объяснила победу израильской гимнастки на ОИ в Токио

Украинская судья международной категории по художественной гимнастике Лидия Виноградная высказала мнение, почему гимнастка из Израиля Линой Ашрам превзошла по сумме баллов в личном многоборье на Олимпийских Играх в Токио россиянку Дину Аверину.

«Все решила именно трудность тела. Там преимущество Линой Ашрам перед российскими гимнастками в трудности тела было просто огромным. Они не смогли ликвидировать эту разницу даже за счет более чистого исполнения и сложной работы с предметом, даже несмотря на ошибку Линой с лентой», — считает Виноградная, слова которой на своей странице в Facebook 8 августа опубликовала бронзовый призер Олимпиады-2016 Анна Ризатдинова.

Такая разница, как объяснила судья, произошла потому, что Линой выполнила сложный элемент — поворот «планше» на полупальце, а не на полной стопе, как это было ранее.

Виноградова убеждена, что израильская гимнастка заслуженно обошла Аверину, пишет «Спорт-Экспресс».

7 августа Олимпийский комитет России (ОКР) сформировал и направил Международной федерации гимнастики (FIG) запрос по поводу судейства в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпиаде.

Жалоба касается судейства в отношении россиянок Дины и Арины Авериных. Дина уступила в финале индивидуального многоборья представительнице Израиля Линой Ашрам, которая завоевала медаль высшей пробы. При этом израильтянка допустила грубые ошибки и уронила снаряд, тогда как Аверина выступила чисто.

Работа судей в ходе финала вызвала волну критики. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что судейство было несправедливым. По ее словам, Аверина не проиграла, а выиграла. Также она подчеркнула, что Ашрам допустила грубую ошибку, за которую обычно снимают очки все бригады как за исполнение, так и за технику и артистизм.

В свою очередь Международный олимпийский комитет (МОК) отказался комментировать решение судей по этому случаю.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее подлогом на глазах у всего мира.