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Британский велогонщик Кенни стал семикратным олимпийским чемпионом

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Британский спортсмен Джейсон Кенни выиграл медаль высшей пробы в велоспорте на треке в кейрине на Олимпийских играх в Токио, сообщило в воскресенье, 8 августа, издание «Спорт-Экспресс».

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Таким образом, Кенни стал самым титулованным британским спортсменом, выиграв свою седьмую золотую медаль на Олимпийских играх. Медали того же достоинства он выигрывал на Олимпиаде в Пекине (командный спринт), Лондоне (командный спринт, спринт), а также в Рио-де-Жанейро (командный спринт, спринт, кейрин).

Серебро в велоспорте на треке в кейрине завоевал малайзиец Азизулхасни Аванг (+0,763 секунды), обладателем бронзовой медали стал Харри Лаврейсен (+0,773) из Нидерландов.

Российский спортсмен Денис Дмитриев не смог пробиться в полуфинал, финишировав шестым в четвертьфинала.

Ранее, 7 августа, российские волейболисты Максим Михайлов, Иван Яковлев и Егор Клюка вошли в символическую сборную по итогам олимпийского турнира в Токио. Лидер российской команды Максим Михайлов стал лучшим диагональным, а его партнер Егор Клюка завоевал звание лучшего блокирующего турнира.

4 августа Светлана Ромашина стала шестикратной олимпийской чемпионкой, выиграв вместе со Светланой Колесниченко золотую медаль Олимпиады в дуэтах. Спортсменки в финале набрали 195,9079 балла. Серебро завоевали китаянки Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь с 192,4499 балла, а бронзовая медаль досталась украинкам Марте Фединой и Анастасии Савчук с 189,4620 балла, пишет «Спорт Экспресс».

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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