Российские синхронистки выступили на ОИ в купальниках с балалайками

Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выступили на Олимпиаде в Токио в купальниках с изображением балалайки, вместо запрещенного медведя.

Спортсменки, по итогам двух программ в квалификации, показали лучший результат. Так, в произвольной программе россиянки получили 97,9000 балла, а в технической — 97,1079 балла. Таким образом общая сумма составила 195,0079 балла. За ними следуют китаянки Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь с 191,7832 балла, пишет «Спорт Экспресс».

После исполнения технической программы на Играх в Токио россиянки подчеркнули, что изображение медведя на попавших под запрет олимпийских купальниках не выглядело агрессивно.

«Купальник должен был быть коричневый, хотели изобразить медведя без клыков, но все равно, видимо, посчитали, что выглядит слишком агрессивно и не разрешили. Но балалайку пропустили, и на том спасибо», — цитирует Ромашину ТАСС.

При этом медвежий рык, с которого начинается музыка программы российских синхронисток, оставили. Основной музыкальной темой технической программы спортсменок является русская народная песня «Калинка».

Выступлением россиянок восхитись пользователи китайской соцсети Sina Weibo. Так, один из участников сервиса, отметил, что с тех пор, как узнал об этом виде спорта, еще в 2004 году, «Россия всегда была лучшей».

При этом один из пользователей обратил внимание на то, что россияне побеждают, несмотря на ненависть и попытки помешать им со стороны США и других стран. Вместе с тем многие комментаторы отметили, что российские спортсмены отлично проявляют себя не только в синхронном плавании, но и в гимнастике, а также в фигурном катании.

2 августа в ходе квалификации произвольной программы дуэтов Ромашиной и Колесниченко, показавшим лучший результат, включили чужую музыку в начале выступления. Из-за неполадок россиянки вынуждены были делать два раза заход перед погружением в воду.

При этом сами спортсменки позднее заявили, что не держат зла на диджея, включил им неправильную музыку.

В начале июля Ромашина сообщила, что ей и Колесниченко перед ОИ нужно будет менять эскиз купальников из-за рестрикций в отношении российских спортсменов. Так, она подчеркнула, что дизайн формы не согласовали из-за изображения медведя, который, по мнению Международного олимпийского комитета (МОК), вызывает ассоциации с РФ.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Российские спортсмены не могут выступать на Играх под флагом страны в связи с решением WADA и Спортивного арбитражного суда, согласно которым им запрещено это на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Россиянам также запрещено использовать гимн РФ в качестве музыкального сопровождения.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.