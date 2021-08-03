NYT отметила поддержку россиянами своих олимпийцев на Играх в Токио

Журналисты The New York Times обратили внимание на то, что запреты и ограничения, наложенные на российский спорт, не сказались на уровне поддержки спортсменов среди россиян.

Так, в материале от 1 августа, говорится о том, что сборная Олимпийского комитета России (ОКР), которой для попадания на Игры необходимо было пройти через самый строгий антидопинговый контроль, «дает возможность российским болельщикам испытывать вернувшееся [после скандалов последних лет] чувство гордости за одержанные спортсменами победы».

При этом у российских атлетов, которые, как отмечает издание, исторически доминировали на ОИ, впереди еще много соревнований. Это дает болельщикам повод ожидать еще больше медалей, уточняет газета.

Вместе с тем, пишет The New York Times, некоторые официальные лица видят позитивный момент даже в том, что вместо официального гимна страны в момент, когда побеждает российский атлет, звучит фрагмент первого концерта Петра Чайковского для фортепиано с оркестром. Издание обращает внимание и на то, что в Сети набирает популярность хэштег #wewillROCyou, который ассоциируется теперь с успехами спортсменов из России в Токио, так как на английском аббревиатура ОКР пишется именно как ROC.

Кроме того, газета приводит слова президента ОКР Станислава Позднякова, заявившего, что успехи российских гимнастов в командных первенствах на Играх в Токио должны вдохновить молодое поколение в РФ заниматься этим видом спорта, добавляет «Газета.ру».

Ранее, 1 августа, теннисист Карен Хачанов признался, что его оскорбляют обвинения в адрес российских спортсменов в употреблении допинга. Он подчеркнул, что «чист, и скрывать мне нечего». За день до этого Хачанов взял серебро в финале одиночного мужского турнира на ОИ.

В тот же день генеральный директор антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) в борьбе с допингом, акцентировав внимание на российских спортсменах. Таким образом Тайгарт выступил в защиту американского пловца Райана Мерфи, который намекнул российскому золотому медалисту Евгению Рылову на использование допинга. Спустя день стало известно, что тестирование российских спортсменов на наличие допинга не показало положительных результатов.

До этого, 29 июля, американская спортсменка Меган Калмо заявила, что испытывает «мерзкое чувство», глядя, как россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская, которых, по ее словам, вообще не должно быть на Олимпиаде, забирают серебряные медали по результатам соревнования парных двоек в академической гребле.

Комментируя это, депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, отметила, что это пропаганда и что для тех, кто пропагандирует ненавистнические настроения по отношению к русским и к России в целом, нет никакой разницы, подкреплены ли обвинения фактами.

Всего россияне завоевали 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград и занимают пятое место в медальном зачете на Олимпиаде.

В декабре того же года WADA признало РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранило Россию на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Согласно решению CAS, России запрещено проводить Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира два года. Российские спортсмены на крупнейших турнирах не могут выступать под национальным флагом, использование гимна страны также запрещено.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.