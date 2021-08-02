Прямой эфир
Спорт
МОК не обнаружил положительного результата на допинг у российских спортсменов
Происшествия
Движение на участке трассы в Приамурье остановили из-за подмыва дороги
Мир
В Румынии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1
Спорт
Черниговская вышла в полуфинал Олимпиады в гребле на 200 м
Экономика
Минэкономразвития поддержало взыскание коллекторами долгов за ЖКУ
Мир
Турецкий Ичмелер окутало дымом от лесных пожаров
Мир
В Китае загорелась Сианьская башня международной торговли
Экономика
В банках спрогнозировали курс ниже 73 руб./$ в августе
Мир
Сильный лесной пожар разгорелся на греческом острове Родос
Сюжет:

МОК не обнаружил положительного результата на допинг у российских спортсменов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тестирование российских спортсменов на наличие допинга не показало положительных результатов. Таким образом, Олимпийским комитетом России (ОКР) реализовано 85% рекомендаций плана антидопинговой программы на летних Олимпийских играх в Токио, о чем в понедельник, 2 августа, заявил официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

«Негатив в адрес российских спортсменов — это политическая фигня»
Серебряный призер Игр-2020 Карен Хачанов — об атмосфере олимпийского Токио и поражении от Александра Зверева

«Международный орган по тестированию (ITA) должен этим заниматься. Они сказали, что провели самую масштабную программу тестирования в истории Игр. 85% рекомендаций были выполнены Россией, и на этих Играх мы не видим положительных допинг-тестов. ВФЛА (Всероссийская федерация легкой атлетики), кажется, много что делает, как и ITA», — цитирует официального представителя олимпийского комитета газета «Спорт-Экспресс».

Накануне, 1 августа, генеральный директор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт раскритиковал деятельность МОК по части контроля за допингом и акцентировал внимание на тестировании российских спортсменов, выразив уверенность в том, что россияне «продолжают скрывать мошенничество».

Таким образом Тайгарт выступил в защиту американского пловца Райана Мерфи, который намекнул российскому спортсмену, золотому медалисту Евгению Рылову на использование допинга. Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства Михаил Буханов заявил, что Рылов был протестирован трижды и, более того, прошел дополнительную проверку в международной федерации.

Как итог, Мерфи написал россиянину в Instagram и объяснил, что на конференции произошло недопонимание. Спортсмены уладили все вопросы между собой, а американец принес извинения за инцидент.

Руководитель комиссии по допингу МОК Ненад Лалович, комментируя слова генерального директора USADA, указал на степень контролируемости России как страны, а также пообещал рассмотреть заявление Тайгарта.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021