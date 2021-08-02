МОК не обнаружил положительного результата на допинг у российских спортсменов

Тестирование российских спортсменов на наличие допинга не показало положительных результатов. Таким образом, Олимпийским комитетом России (ОКР) реализовано 85% рекомендаций плана антидопинговой программы на летних Олимпийских играх в Токио, о чем в понедельник, 2 августа, заявил официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

«Международный орган по тестированию (ITA) должен этим заниматься. Они сказали, что провели самую масштабную программу тестирования в истории Игр. 85% рекомендаций были выполнены Россией, и на этих Играх мы не видим положительных допинг-тестов. ВФЛА (Всероссийская федерация легкой атлетики), кажется, много что делает, как и ITA», — цитирует официального представителя олимпийского комитета газета «Спорт-Экспресс».

Накануне, 1 августа, генеральный директор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт раскритиковал деятельность МОК по части контроля за допингом и акцентировал внимание на тестировании российских спортсменов, выразив уверенность в том, что россияне «продолжают скрывать мошенничество».

Таким образом Тайгарт выступил в защиту американского пловца Райана Мерфи, который намекнул российскому спортсмену, золотому медалисту Евгению Рылову на использование допинга. Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства Михаил Буханов заявил, что Рылов был протестирован трижды и, более того, прошел дополнительную проверку в международной федерации.

Как итог, Мерфи написал россиянину в Instagram и объяснил, что на конференции произошло недопонимание. Спортсмены уладили все вопросы между собой, а американец принес извинения за инцидент.

Руководитель комиссии по допингу МОК Ненад Лалович, комментируя слова генерального директора USADA, указал на степень контролируемости России как страны, а также пообещал рассмотреть заявление Тайгарта.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.