Глава USADA акцентировал внимание на тестировании российских олимпийцев

Генеральный директор антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) в борьбе с допингом, акцентировав внимание на российских спортсменах, о чем стало известно в субботу, 31 июля.

«Конечно, несправедливо ставить под сомнение выступления любого отдельно взятого спортсмена, и все они считаются невиновными, пока не будет доказано обратное. Россия продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания. Теперь все видят, что этот запрет является фарсом. Это даже едва ли можно назвать ребрендингом, и он не остановит коррупцию в России. Но, вероятно, придаст смелости другим, желающим победить любыми средствами. Недостаточное наказание позволило России посмеяться над Играми своей жаждой медалей, а не ценностей», — цитирует Тайгерта Yahoo Sports.

Помимо того, глава ведомства по борьбе с использованием запрещенных веществ начал говорить о некой «темной туче», которой себя окутали «российские государственные и спортивные чиновники», добавив, что они «вытолкнули своих спортсменов из урагана».

Таким образом Тайгарт выступил в защиту американского пловца Райана Мерфи, который намекнул российскому спортсмену, золотому медалисту Евгению Рылову на использование допинга. Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства Михаил Буханов заявил, что Рылов был протестирован трижды и, более того, прошел дополнительную проверку в международной федерации.

Как итог, Мерфи написал россиянину в Instagram и объяснил, что на конференции произошло недопонимание. Спортсмены уладили все вопросы между собой, а американец принес извинения за инцидент.

Российский пловец завоевал золотую медаль и установил новый олимпийский рекорд в заплыве на 200 м на спине. Спортсмен по итогу соревнований показал результат 1.53,27. Серебряная награда досталась Мёрфи с результатом 1.54,15, а бронзовая — британскому спортсмену Люку Гринбанку с показателем 1.54,72.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.