РУСАДА прокомментировало обвинения американца Мёрфи в адрес пловца Рылова

Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов сообщил в пятницу, 30 июля, что российский пловец Евгений Рылов был трижды протестирован и дополнительно тестировался международной федерацией.

«Мы тестировали данного спортсмена три раза в 2021 году. Кроме того, он состоит в международном пуле, поэтому международная федерация его тестирует дополнительно. Тем не менее, в рамках предолимпийской подготовки он был подготовлен и чист», — сказал он «РИА Новости».

Буханов также обратил внимание на то, что «наша ответственность заканчивается в момент завершения отбора пробы и дальше начинается ответственность спортсмена за всё, что попадает в его организм».

Ранее в этот день американский пловец Райан Мёрфи, уступивший олимпийское золото Рылову в заплыве на дистанции 200 м на спине, допустил, что соревнование могло быть не чистым. Позднее от своих слов он отказался.

Рылов в свою очередь заявил, что не слышал данный комментарий и поэтому ничего не может сказать по этому поводу. При этом он подчеркнул, что ратует за чистый спорт, всегда плывет «от души и честно», а также сдает допинг-тесты и заполняет систему антидопингового администрирования и менеджмента (АДАМС).

Российский пловец в пятницу завоевал золотую медаль и установил новый олимпийский рекорд в заплыве на 200 м на спине в рамках Олимпийских игр в Токио. Спортсмен по итогу соревнований показал результат 1.53,27. Серебряная награда досталась Мерфи с результатом 1.54,15.

Олимпийский призер, чемпион мира по плаванию Евгений Коротышкин, комментируя победу Рылова, подчеркнул, что тот долго к этому шел, не раз доказывая, что у него самый сильный результат в мире, пишет «Спорт-Экспресс».

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.