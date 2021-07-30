Американский пловец Мерфи усомнился в чистоте заплыва с Рыловым

Американский пловец Райан Мерфи, уступивший олимпийское золото россиянину Евгению Рылову в заплыве на дистанции 200 м на спине, допустил, что соревнование могло быть не чистым. Об этом спортсмен заявил журналистам в пятницу, 30 июля.

Однако затем американец объяснил, что не подозревал российского пловца в употреблении допинга и не имел в виду конкретный заплыв, а говорил об общей ситуации в Международной федерации плавания (FINA).

«Здесь нет никаких обвинений, я не подозреваю Евгения, он сделал отличную работу. Я говорил о проблеме допинга в плавании, о том, что Международная федерация плавания должна быть более транспарентной», — сказал Мерфи.

Рылов, в свою очередь, заявил, что не слышал данный комментарий своего бывшего соперника и поэтому ничего не может сказать по этому поводу. При этом он подчеркнул, что ратует за чистый спорт, всегда плывет «от души и честно», а также сдает допинг-тесты и заполняет систему антидопингового администрирования и менеджмента (АДАМС).

«Этому я посвятил всю жизнь и не мог бы себе простить, если бы что-то применял. Я не хочу ничего отвечать на этот вопрос», — сказал Рылов.

Также он добавил, что Мерфи имеет полное право так думать, так как поводы для этого ранее были и проблемы никто не отменял. В то же время Рылов подчеркнул, что открыто американец ему ничего не предъявил, поэтому против него он ничего не имеет, пишет ТАСС.

Рылов в пятницу завоевал золотую медаль и установил новый олимпийский рекорд в заплыве на 200 м на спине в рамках Олимпийских игр в Токио. Спортсмен по итогу соревнований показал результат 1.53,27. Серебряная награда досталась Мерфи с результатом 1.54,15, а бронзовая — британскому спортсмену Люку Гринбанку с показателем 1.54,72.

Олимпийский призер, чемпион мира по плаванию Евгений Коротышкин, комментируя победу Рылова, заявил, что тот долго к этому шел, не раз доказывая, что у него самый сильный результат в мире, пишет «Спорт-Экспресс».

27 июля Рылов в рамках ОИ стал олимпийским чемпионом в плавании на дистанцию в 100 м на спине, завоевав золотую медаль и установив новый европейский рекорд. Еще один российский спортсмен Климент Колесников в ходе Олимпиады завоевал серебряную медаль в аналогичной дисциплине.

Результат Рылова составил 51,98 секунды, Колесникова — больше на 0,02 секунды. Третье место занял Мерфи с результатом 52,19 секунды.

В тот же день с золотой медалью Евгения Рылова поздравил президент России Владимир Путин, пожелав спортсмену новых достижений и всего самого доброго.

Золотая олимпийская медаль Евгения Рылова за дистанцию в 100 м на спине стала первой за 25 лет для российских пловцов. Тогда в 1996-м в Атланте сборная России завоевала четыре золотые, две серебряные и две бронзовые медали. По два золота тогда взяли Александр Попов и Денис Панкратов.