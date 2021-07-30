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Пловец Рылов пообщался с обвинившим его в допинге спортсменом США
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Пловец Рылов пообщался с обвинившим его в допинге спортсменом США

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Российский пловец Евгений Рылов 30 июля рассказал, что пообщался с американским спортсменом Райаном Мёрфи, который усомнился в чистой победе россиянина в заплыве на дистанции 200 м на спине.

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Рылов в интервью Олимпийскому комитету России (ОКР) объяснил, что журналисты неправильно восприняли слова американца.

«Мы с ним списались в Instagram и лично всё друг другу объяснили. Скажем так, произошло недоразумение. Его ответ неправильно поняли. Журналисты спросили его общее мнение по допингу в плавании, на что он ответил, что, скорее всего, не все являются чистыми. И он имеет полное право так думать. Скорее всего, частично так и есть», — заявил Рылов на видео, опубликованном в Telegram-канале ОКР.

Российский пловец также рассказал, что Мёрфи принес ему извинения за инцидент.

«Он сам мне написал и попросил прощение за такое недопонимание, которое произошло на пресс-конференции. После чего я тоже выразил свое мнение. Так что всё хорошо, никаких проблем нет. Не переживайте», — добавил Рылов.

Российский пловец завоевал золотую медаль и установил новый олимпийский рекорд в заплыве на 200 м на спине. Спортсмен по итогу соревнований показал результат 1.53,27. Серебряная награда досталась Мёрфи с результатом 1.54,15, а бронзовая — британскому спортсмену Люку Гринбанку с показателем 1.54,72.

После заплыва Мёрфи допустил, что соревнование могло быть нечистым. Позднее от своих слов он отказался, объяснив, что не подозревал российского пловца в употреблении допинга и не имел в виду конкретный заплыв, а говорил об общей ситуации в Международной федерации плавания (FINA).

Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов 30 июля отметил, что Рылов был трижды протестирован и дополнительно тестировался международной федерацией.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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