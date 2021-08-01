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В МОК обсудят слова президента USADA о российских спортсменах

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Международный олимпийский комитет (МОК) обсудит слова президента Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта, назвавшего фарсом санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов. Об этом в воскресенье, 1 августа, заявил руководитель комиссии по допингу МОК Ненад Лалович.

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«Сегодня каждый может делать заявления, какие он хочет. Российские спортсмены сейчас, наверное, самые контролируемые: в процентном отношении ни одна страна так не контролируется, как Россия. А что господин Тайгарт думает и говорит, это, думаю, реакция на слова пловца [из США Райана Мерфи]. Мы будем обсуждать эту ситуацию, конечно»,— рассказал Лалович ТАСС.

Ранее в этот день генеральный директор USADA Трэвис Тайгарт раскритиковал МОК в борьбе с допингом, акцентировав внимание на российских спортсменах. По его словам, Россия «продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания». Он также назвал запреты WADA в отношении России фарсом. Таким образом Тайгарт выступил в защиту американского пловца Райана Мерфи.

Ранее, 30 июля, после заплыва, в котором российский пловец Евгений Рылов завоевал золотую медаль и установил новый олимпийский рекорд в заплыве на 200 м на спине, занявший второе место Райан Мерфи допустил, что соревнование могло быть нечистым. Позднее от своих слов он отказался, объяснив, что не подозревал российского пловца в употреблении допинга и не имел в виду конкретный заплыв, а говорил об общей ситуации в Международной федерации плавания (FINA).

Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов 30 июля отметил, что Рылов был трижды протестирован и дополнительно тестировался международной федерацией.

Российский пловец позднее рассказал, что Мерфи сам ему написал и попросил прощения за такое недопонимание, которое произошло на пресс-конференции.

Посол России в США Анатолий Антонов в свою очередь назвал голословными публикации американских СМИ об «употреблении допинга» спортсменами Олимпийского комитета России (ОКР). По словам дипломата, попытки дискредитации российских спортсменов на Олимпиаде продиктованы «стремлением избавиться от добросовестной конкуренции» и это, по мнению Антонова, противоречит духу олимпийского движения.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.

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