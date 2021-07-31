Антонов назвал публикации о допинге у спортсменов ОКР голословными

Публикации американских СМИ об «употреблении допинга» спортсменами Олимпийского комитета России (ОКР) на Олимпийских Играх в Токио являются голословными. Об этом в пятницу, 30 июля, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова приводит на своей странице в Facebook российское диппредставительство.

«Эти голословные спекуляции вызывают недоумение. По данным Международного агентства допинг-тестирования, россияне находятся в числе наиболее проверяемых на этих соревнованиях спортсменов», — подчеркнул Антонов.

По словам дипломата, попытки дискредитации российских спортсменов на Олимпиаде продиктованы «стремлением избавиться от добросовестной конкуренции» и это по мнению Антонова, противоречит духу олимпийского движения.

Кроме того, посол подчеркнул, что Москва считает Вашингтон способным сыграть в борьбе с с запрещенными препаратами важную роль. Например, активизировать борьбу с допингом в «кузнице» кадров американской олимпийской сборной — студенческих и профессиональных спортивных лигах, которые не следуют международным антидопинговым стандартам.

Ранее, 30 июля, после заплыва, в котором российский пловец Евгений Рылов завоевал золотую медаль и установил новый олимпийский рекорд в заплыве на 200 м на спине, занявший второе место американец Райан Мерфи допустил, что соревнование могло быть нечистым. Позднее от своих слов он отказался, объяснив, что не подозревал российского пловца в употреблении допинга и не имел в виду конкретный заплыв, а говорил об общей ситуации в Международной федерации плавания (FINA).

Рылов также рассказал, что Мерфи сам ему написал и попросил прощение за такое недопонимание, которое произошло на пресс-конференции.

Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов 30 июля отметил, что Рылов был трижды протестирован и дополнительно тестировался международной федерацией.