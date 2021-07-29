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Спортсменке из США стало «мерзко» от успеха россиян на Олимпиаде

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Американская спортсменка Меган Калмо резко высказалась в адрес российских спортсменок, завоевавших серебряные медали на Олимпиаде в Токио по результатам соревнования парных двоек в академической гребле. Об этом в четверг, 29 июля, она написала на своей странице в Twitter.

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«Видеть, как команда, которой даже не должно быть здесь, уходит с серебряными медалями, мерзкое чувство. Это очень разочаровывает, и я сочувствую остальным участникам финала»,— заявила она.

В ответ многие иностранные пользователи встали на защиту сборной Олимпийского комитета России, отметив, что российские спортсмены заслуживают Олимпийских игр не меньше остальных.

Ранее в этот день российские спортсменки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебро, преодолев дистанцию за 6 минут и 51,45 секунды, сообщала газета «Спорт-Экспресс». Золотые медали выиграли новозеландские спортсменки, которые справились с дистанцией за 6 минут и 50,19 секунды. Третье место досталось представительницам Канады, которые показали результат в 6 минут и 52,10 секунды.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.

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