Журова отреагировала на слова американки в адрес российских спортсменок

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала слова спортсменки из США Меган Калмо, резко высказавшейся в адрес россиянок, завоевавших серебряные медали на Олимпиаде в Токио по результатам соревнования парных двоек в академической гребле. Об этом в четверг, 29 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Американская спортсменка заявила, что испытывает «мерзкое чувство», глядя как россиянки, которых, по ее словам, вообще не должно быть на Олимпиаде, забирают серебряные медали.

«К сожалению, это пропаганда, давайте говорить прямо. Этого и хотели добиться, чтобы люди, спортсмены, возненавидели русских по сути своей. Чтобы считали, как этот журналист, который назвал русских обманщиками. Кто обманщики? Эти молодые девочки и ребята, которые являются уже представителями нового поколения и к тем допинговым скандалам не имеют отношения»,— сказала в ответ на это Журова.

Она также заметила, что для тех, кто пропагандирует ненавистнические настроения по отношению к русским и к России в целом, нет никакой разницы, подкреплены ли обвинения фактами.

«Есть арбитражный суд (CAS), и он решает, быть российским спортсменам на Играх или нет. И мы здесь находимся, потому что все решения и расследования сделаны, вердикт вынесен»,— заключила депутат.

Российские спортсменки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебро, преодолев дистанцию за 6 минут и 51,45 секунды, сообщала газета «Спорт-Экспресс».

Золотые медали выиграли новозеландские спортсменки, которые справились с дистанцией за 6 минут и 50,19 секунды. Третье место досталось представительницам Канады, которые показали результат в 6 минут и 52,10 секунды.

Ранее в этот день также сообщалось, что Оргкомитет Олимпийских игр в Токио начал расследование в отношении чилийского журналиста Себастьяна Варела Намиаса, который задал вопрос российскому теннисисту Даниилу Медведеву о том, как тот относится к «клейму обманщиков, которое несут русские».

После подобного высказывания со стороны представителя СМИ российский спортсмен попросил выгнать журналиста из микст-зоны. При этом Медведев заявил, что Намиасу должно быть стыдно за подобного рода вопросы.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.