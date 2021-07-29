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Журова отреагировала на слова американки в адрес российских спортсменок

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Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала слова спортсменки из США Меган Калмо, резко высказавшейся в адрес россиянок, завоевавших серебряные медали на Олимпиаде в Токио по результатам соревнования парных двоек в академической гребле. Об этом в четверг, 29 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Американская спортсменка заявила, что испытывает «мерзкое чувство», глядя как россиянки, которых, по ее словам, вообще не должно быть на Олимпиаде, забирают серебряные медали.

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«К сожалению, это пропаганда, давайте говорить прямо. Этого и хотели добиться, чтобы люди, спортсмены, возненавидели русских по сути своей. Чтобы считали, как этот журналист, который назвал русских обманщиками. Кто обманщики? Эти молодые девочки и ребята, которые являются уже представителями нового поколения и к тем допинговым скандалам не имеют отношения»,— сказала в ответ на это Журова.

Она также заметила, что для тех, кто пропагандирует ненавистнические настроения по отношению к русским и к России в целом, нет никакой разницы, подкреплены ли обвинения фактами.

«Есть арбитражный суд (CAS), и он решает, быть российским спортсменам на Играх или нет. И мы здесь находимся, потому что все решения и расследования сделаны, вердикт вынесен»,— заключила депутат.

Российские спортсменки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебро, преодолев дистанцию за 6 минут и 51,45 секунды, сообщала газета «Спорт-Экспресс».

Золотые медали выиграли новозеландские спортсменки, которые справились с дистанцией за 6 минут и 50,19 секунды. Третье место досталось представительницам Канады, которые показали результат в 6 минут и 52,10 секунды.

Ранее в этот день также сообщалось, что Оргкомитет Олимпийских игр в Токио начал расследование в отношении чилийского журналиста Себастьяна Варела Намиаса, который задал вопрос российскому теннисисту Даниилу Медведеву о том, как тот относится к «клейму обманщиков, которое несут русские».

После подобного высказывания со стороны представителя СМИ российский спортсмен попросил выгнать журналиста из микст-зоны. При этом Медведев заявил, что Намиасу должно быть стыдно за подобного рода вопросы.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.

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