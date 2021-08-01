Хачанов прокомментировал обвинения в адрес российских спортсменов

Теннисист Карен Хачанов признался, что его оскорбляют обвинения российских спортсменов в употреблении допинга. Об этом спортсмен рассказал журналистам 1 августа.

Накануне Хачанов взял серебро в финале одиночного мужского турнира на Олимпийских играх в Токио.

«Я чистый спортсмен, и мне неприятно, что в других видах говорят про допинг у нас. У меня лично был рекорд — сдал 36 или 38 допинг-проб в 2018 году. Я чист, и скрывать мне нечего», — заявил теннисист.

Он выразил надежду на то, что подобные обвинения вскоре прекратятся.

«Весь негатив, который складывается вокруг российских атлетов, — это обидно. Но надеюсь, что скоро всё поменяется, потому что это невыносимо», — отметил Хачанов.

Также россиянин прокомментировал результат своего выступления.

«Я очень сильно хотел сюда приехать, готовился, настраивался… Для меня серебро — хороший результат. Я счастлив, что сыграл тут несколько хороших матчей, очень доволен турниром», — добавил спортсмен.

В настоящий момент сборная ОКР, завоевавшая 11 золотых, 16 серебряных и 13 бронзовых медалей, занимает пятое место в медальном зачете.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.