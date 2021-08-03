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Журнал Lancet назвал новую опасность после перенесенного коронавируса

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В первые две недели после коронавируса значительно увеличивается риск сердечного приступа и ишемического инсульта, следует из научной статьи журнала Lancet.

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«Наши результаты показывают, что COVID-19 является фактором риска острого инфаркта миокарда и ишемического инсульта. Это указывает на то, что острый инфаркт миокарда и ишемический инсульт представляют собой часть клинической картины COVID-19 и подчеркивает необходимость вакцинации против коронавирусной инфекции», — говорится в результатах исследования.

В исследовании приняли участие более 86 тыс. человек, оно проходило в период с 1 февраля по 14 сентября 2020 года. Средний возраст участников составил 48 лет. Ученые сравнивали частоту инфаркта миокарда и инсульта у пациентов с COVID-19 с частотой нарушений сердечно-сосудистой системы у людей из контрольной группы (348 тыс. человек).

Выяснилось, что коронавирус увеличивал риск острого инфаркта миокарда и инсульта в первые две недели после заболевания примерно в три раза.

Эта зависимость сохранялась, несмотря на разницу в сопутствующих заболеваниях участников, а также на их возраст, пол и социально-экономические факторы.

В статье также отмечается, что долгосрочные последствия этих недугов могут оказаться проблемой для пациентов в будущем.

Ранее стало известно, что коронавирус может обострять хронические заболевания человека, спровоцировав тем самым постковидный синдром. К заболеваниям относятся холециститы, панкреатиты, синдром раздраженного кишечника. Кроме того, заболевание может оказать влияние и на нервную систему.

2 августа врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что вакцинация от COVID-19 поможет защитить человека от постковидного синдрома, в случае если он все же заразился. В качестве аргумента он подчеркнул, что людей, которые привились, в реабилитационных центрах нет.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах «стопкоронавирус.рф» и «доступвсем.рф», а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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