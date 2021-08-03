Прямой эфир
Общество
Россияне назвали лучшее время для выхода на пенсию
Армия
Минобороны России сообщило о разработке дальней гиперзвуковой ракеты Х-95
Мир
Власти Крыма запланировали предъявить Украине иски по пяти блокадам
Общество
Российские туристы помогли перевернуть автобус после смертельного ДТП в Турции
Спорт
МОК проведет собственное расследование по делу Тимановской
Авто
Эксперты назвали самые востребованные в России авто по итогам июля
Общество
В Госдуме предложили отменить родительскую плату за детсады
Общество
Врачи рассказали о реакции пациентов с аллергией на вакцинацию от COVID-19
Мир
Антонов заявил об ужесточении работы российских дипломатов в США
Сюжет:

Врач рассказал об опасности постковидного синдрома

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Коронавирусная инфекция может обострять хронические заболевания человека, спровоцировав тем самым постковидный синдром. Об этом рассказал гастроэнтеролог, врач-терапевт Никита Харлов.

«Пока все не в безопасности, никто не в безопасности»
Спецпосланники гендиректора ВОЗ в статье для «Известий» призвали государства поделиться вакцинами с другими и объяснили, как приблизить конец пандемии

«Соответственно, когда этот вирус покидает человека, уходит в ремиссию, то человеку приходится заниматься именно обострением длительным того, чем он болел раньше, не считая тех самых распространенных явлений, как потеря обоняния, потеря чувства вкуса, то есть то, что характерно для вируса», — уточнил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Так, у людей, перенесших коронавирус, могут обостриться такие хронические состояния, как холецистит, панкреатит, синдром раздраженного кишечника. Кроме того, заболевание может оказать влияние и на нервную систему, отметил врач.

«Также это (постковидный синдром. — Ред.) может ударить и по нервной системе: у человека длительное время сохраняется состояние, похожее на депрессивное, может начаться реактивная депрессия разной степени тяжести. Также, конечно, если у человека были явления типа астмы или бронхита, то какое-то время они будут тоже сильнее проявляться после коронавируса», — пояснил Харлов.

Состояния, характерные для постковидного синдрома, могут проявляться от месяца до полугода, добавил эксперт.

При этом, как отметил 2 августа врач-инфекционист Евгений Тимаков, вакцинация от COVID-19 поможет защитить человека от постковидного синдрома, в случае если он всё же заразился. В качестве аргумента он подчеркнул, что людей, которые привились, в реабилитационных центрах нет.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах «стопкоронавирус.рф» и «доступвсем.рф», а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021