Врач рассказал об опасности постковидного синдрома

Коронавирусная инфекция может обострять хронические заболевания человека, спровоцировав тем самым постковидный синдром. Об этом рассказал гастроэнтеролог, врач-терапевт Никита Харлов.

«Соответственно, когда этот вирус покидает человека, уходит в ремиссию, то человеку приходится заниматься именно обострением длительным того, чем он болел раньше, не считая тех самых распространенных явлений, как потеря обоняния, потеря чувства вкуса, то есть то, что характерно для вируса», — уточнил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Так, у людей, перенесших коронавирус, могут обостриться такие хронические состояния, как холецистит, панкреатит, синдром раздраженного кишечника. Кроме того, заболевание может оказать влияние и на нервную систему, отметил врач.

«Также это (постковидный синдром. — Ред.) может ударить и по нервной системе: у человека длительное время сохраняется состояние, похожее на депрессивное, может начаться реактивная депрессия разной степени тяжести. Также, конечно, если у человека были явления типа астмы или бронхита, то какое-то время они будут тоже сильнее проявляться после коронавируса», — пояснил Харлов.

Состояния, характерные для постковидного синдрома, могут проявляться от месяца до полугода, добавил эксперт.

При этом, как отметил 2 августа врач-инфекционист Евгений Тимаков, вакцинация от COVID-19 поможет защитить человека от постковидного синдрома, в случае если он всё же заразился. В качестве аргумента он подчеркнул, что людей, которые привились, в реабилитационных центрах нет.

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