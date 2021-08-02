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Инфекционист назвал вакцину защитой от постковидного синдрома

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Врач-инфекционист Евгений Тимаков в понедельник, 2 августа, заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции поможет защитить человека от постковидного синдрома, в случае если он всё же заразился.

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«Анализ ситуации показывает, что людей, которые привились, в реабилитационных центрах нет, то есть вакцина, по предварительным научным данным, которые есть, спасает от постковидного синдрома», — цитирует специалиста «РИА Новости».

Ранее, 27 июля, Тимаков сообщил, что постковидный синдром может характеризоваться появлением пятен перед глазами вследствие тромбозов сосудов сетчатки, головокружением, также появляется непереносимость жары. У женщин могут образовываться кисты яичников.

25 июля эксперты рассказали, что после коронавирусной инфекции возможно нарушение когнитивных функций — ухудшение памяти и снижение концентрации внимания. По словам специалистов, восстановление может занять не меньше месяца, а процесс этот является индивидуальным.

Ранее, 10 июля, психолог Олег Глазунов рассказал, что коронавирус влияет на нервную систему человека, вследствие чего поражаются все остальные системы — от сердечно-сосудистой до желудочно-кишечного тракта.

6 июня ученые предупредили о новом серьезном последствии коронавируса. Специалисты из Бирмингемского университета пришли к выводу, что COVID-19 может спровоцировать синдром Гийена–Барре. Первыми симптомами синдрома Гийена–Барре становились онемение конечностей, слабость в мышцах и нарушение координации. На эти признаки жаловались пациенты, переболевшие COVID-19.

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