Лидеры фракций Госдумы приняли участие в форуме «Территория смыслов»

Руководители фракций Госдумы приняли участие в дискуссии на форуме «Территория смыслов» в Москве. На мероприятии обсуждались главные вызовы современной России.

Так, спикеры не оставили без внимания тему пандемии коронавируса. О пользе и важности вакцинации рассказал на своем примере глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в свою очередь указал на недопустимость распространения ложной информации о вреде вакцины.

«Я уже три раза колол «Спутник V» и два раза «КовиВак». Все вакцины хорошие. Как только у вас уменьшаются антитела, нужно идти и делать повторные прививки», — подчеркнул он.

О личном опыте вакцинации рассказал председатель социалистической политической партии «Справедливая Россия – патриоты «За правду» Сергей Миронов.

«17 августа у меня вторая будет вакцина. У меня все родные, близкие сделали вакцинацию. Это моя позиция, принуждать ни в коем случае нельзя, но вакцинироваться нужно», — указал он.

Еще одной темой обсуждения стало повышение минимального размера оплаты труда и стипендий для студентов. Мнения участников в данном вопросе разошлись, однако все согласились с тем, что будущее нашей страны стоит за молодежью.

«Ты нужен стране, ты нужен России, нужны твои успехи, твои достижения, нужны твои победы, а государство должно создавать условия для развития человека. У нас огромные возможности, и сегодня государство эти возможности, президент эти возможности предоставляет. Не нужно политизировать, не нужно разделять молодежь, будущее нашей страны — это вы», — сказал руководитель фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» Сергей Неверов.

Четвертая смена молодежного форума «Территория смыслов» стартовала 29 июля. Смена получила название «Политика: новые вызовы». Как подчеркнули организаторы, участников мероприятия объединяет общее стремление — сделать Россию лучше.

При этом 18 июля сообщалось, что авторы лучших проектов, представленных на смене форума «Россия — страна возможностей», получили гранты, сумма которых составила порядка 8 млн рублей.

«Территория смыслов» проходит с 2015 года. До 2018 года форум проходил во Владимирской области. С 2019 года его площадкой стала мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье. В программе этого года предусмотрено пять смен, которые будут проходить в смешанном формате: часть участников находится на площадке форума, а часть подключается дистанционно.