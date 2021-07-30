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Началась четвертая смена молодежного форума «Территория смыслов»

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Стартовала четвертая смена молодежного форума «Территория смыслов». Об этом в четверг, 29 июля, сообщила пресс-служба организации в своем YouTube-канале.

Смена получила название «Политика: новые вызовы».

«Уверены, что в этом году вы создадите не менее насыщенную атмосферу на #ТСнавсегда. Не сомневаемся, что нас ждут жарки споры. Но знаем, что они точно будут конструктивными и обязательно родят истину. Вы все разные и при этом объединены общим стремлением — сделать нашу страну лучше. И на форуме вы точно найдете то, что поможет вам достигнуть этой цели», — говорится в тексте сообщения, опубликованном в Telegram-канале организации.

На мероприятии встретились представители молодежных крыльев политических партий и молодежных парламентов.

Среди участников оказались в том числе депутаты муниципальных и региональных органов власти, а также молодые кандидаты в законодательные органы.

Также в рамках мероприятия состоится «Грантовый конкурс молодежных инициатив» Росмолодежи, участники которого смогут получить до 1,5 млн рублей и направить денежные средства на реализацию своих инициатив.

Как ожидается, смена молодежного форума продлится до 4 августа.

Ранее, 18 июля, стало известно о том, что авторы лучших проектов, представленных на смене «Россия — страна возможностей» молодежного форума «Территория смыслов», получили гранты, сумма которых составила порядка 8 млн рублей.

«Территория смыслов» проходит с 2015 года. До 2018 года форум проходил во Владимирской области. С 2019 года его площадкой стала мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье. В программе этого года предусмотрено пять смен, которые будут проходить в смешанном формате: часть участников находится на площадке форума, а часть подключается дистанционно.

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