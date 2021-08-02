Тихановская отреагировала на ситуацию с легкоатлеткой Тимановской

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отреагировала на скандал с легкоатлеткой Кристиной Тимановской на Олимпийских играх в Токио, которая заявила, что ее насильно пытаются вывезти из Японии.

«Мы призываем исполком МОКа провести разбирательство и расследование в отношении руководящего состава НОКа», — написала она в своем Telegram-канале.

Тихановская добавила, что «продолжит работу» по случаю спортсменки. В частности, политик заявила, что собирается переговорить с правительствами стран, которые предложили помощь, и представителями международных организаций, включая ООН и ОБСЕ.

Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек на своей странице в Facebook заявил, что республика готова предоставить Тимановской помощь. В воскресенье в некоторых СМИ появилась информация, что Тимановская может попросить убежище в Германии или Австрии.

Кроме того, 1 августа спортсменка пообещала рассказать о своих дальнейших планах утром 2 августа через адвоката. Она также добавила, что находится в безопасном месте.

Депутат парламента Японии от Конституционно-демократической партии Тайга Исикава, который приехал в аэропорт, чтобы добиться встречи с легкоатлеткой, сообщил, что начальник полицейского участка уверил его, что ее там нет. Однако парламентарий отметил, что сомневается в его словах и не может гарантировать достоверность предоставленных сведений. Депутат также выразил обеспокоенность по части безопасности Тимановской, «если ее передадут сотрудникам белорусского посольства».

Согласно источнику ТАСС, знакомому с ситуацией, спортсменка всё еще находится на территории отделения полиции в токийском аэропорту Ханэда. К участку также прибыла представительница Всеяпонской ассоциации адвокатов по делам беженцев Томоко Кураки.

В воскресенье Международный олимпийский комитет сообщил, что Тимановская находится в безопасности, ее сопровождает представитель организации. В МОК также заявили о продолжении совместных с оргкомитетом Токио-2020 переговоров с белорусской легкоатлеткой и официальными лицами, чтобы определить следующие шаги в ближайшие дни.

Ранее в этот же день в Национальном олимпийском комитете Белоруссии заявили о том, что Тимановскую отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.

Сама спортсменка назвала данную информацию враньем. По словам Тимановской, на нее оказывается давление. Так, ее без объяснения причин доставили в аэропорт и сказали, что она летит домой. Сопровождают спортсменку психолог и представитель НОК Белоруссии, а также местные полицейские. 31 июля она обратилась в МОК с просьбой оказать ей помощь.

В тот же день в МОК заявили, что начали изучать ситуацию с Тимановской. Оргкомитет Олимпийских игр заявил, что осведомлен о ситуации и работает с МОК.

Ранее на этой неделе спортсменка раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м, в то время как девушка бегает только короткие дистанции.