Белорусская спортсменка Тимановская может попросить убежища в Германии

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая вопреки решению тренерского штаба отказалась возвращаться с Олимпиады в Токио на родину, может запросить убежище у властей Германии. Об этом со ссылкой на источники сообщил в воскресенье, 1 августа, телеканал Nippon TV.

Ранее газета Tokyo Sports проинформировала со ссылкой на источники, что спортсменка намерена просить убежище в Австрии.

Ранее в этот день Тимановская пообещала рассказать о своих дальнейших планах утром 2 августа через адвоката. Она также добавила, что находится в безопасном месте. Согласно источнику ТАСС, знакомому с ситуацией, спортсменка всё еще находится на территории отделения полиции в токийском аэропорту Ханэда. К участку также прибыла представительница Всеяпонской ассоциации адвокатов по делам беженцев Томоко Кураки.

В воскресенье Международный олимпийский комитет сообщил, что Тимановская находится в безопасности, ее сопровождает представитель организации. В МОК также заявили о продолжении совместных с оргкомитетом Токио-2020 переговоров с белорусской легкоатлеткой и официальными лицами, чтобы определить следующие шаги в ближайшие дни.

Ранее в этот же день в Национальном олимпийском комитете Белоруссии заявили о том, что Тимановскую отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.

Сама спортсменка назвала данную информацию враньем. По словам Тимановской, на нее оказывается давление. Так, ее без объяснения причин доставили в аэропорт и сказали, что она летит домой. Сопровождают спортсменку психолог и представитель НОК Белоруссии, а также местные полицейские. 31 июля она обратилась в МОК с просьбой оказать ей помощь.

В тот же день в МОК заявили, что начали изучать ситуацию с Тимановской. Оргкомитет Олимпийских игр заявил, что осведомлен о ситуации и работает с МОК.

Ранее на этой неделе спортсменка раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м, в то время как девушка бегает только короткие дистанции.