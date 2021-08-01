МОК начал изучение ситуации с белорусской легкоатлеткой Тимановской

Международный олимпийский комитет (МОК) изучает ситуацию с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Об этом в воскресенье, 1 августа, ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

«МОК ознакомился с сообщениями в СМИ, изучает ситуацию и обратился в НОК за объяснениями», — приводит агентство текст сообщения.

Сама Тимановская ранее в воскресенье обратилась в МОК с просьбой оказать ей помощь.

Ранее в этот же день в Национальном олимпийском комитете Белоруссии заявили о том, что Тимановскую отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Сама спортсменка назвала данную информацию «враньем». По словам Тимановской, на нее оказывается давление. Так, ее без объяснения причин доставили в аэропорт и сказали, что она летит домой. Сопровождают спортсменку психолог и представитель НОК Белоруссии, а также местные полицейские.

При этом как сообщили корреспонденту ТАСС на стойке регистрации авиакомпании Turkish Airlines, Тимановская регистрацию на рейс Токио-Стамбул не проходила.

Ранее на этой неделе спортсменка раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м, в то время как девушка бегает только короткие дистанции.