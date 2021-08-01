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Тимановская пообещала сообщить о дальнейших планах через адвоката

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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую в воскресенье, 1 августа, тренерский штаб сборной Белоруссии решил вернуть с Олимпийских игр в Токио на родину, заявила, в интервью японскому телеканалу Asahi, что расскажет о своих дальнейших планах через адвоката.

«Сейчас я нахожусь в безопасном месте. О дальнейших планах расскажу утром через адвоката», — пояснила спортсменка.

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При этом Тимановская не сообщила, покинула ли она отделение полиции в токийском международном аэропорту Ханэда.

Как отмечает ТАСС, ранее в аэропорт по собственной инициативе приехала представительница Всеяпонской ассоциации адвокатов по делам беженцев Томоко Кураки. Однако полицейские не разрешили ей зайти на территорию участка. Юрист отметила, что легкоатлетка с ней не связывалась и она не знает находится ли Тимановская в отделении.

В тоже время источник агентства, знакомый с ситуацией, заявил, что спортсменка все еще находится на территории участка в аэропорту.

Ранее в этот день Международный олимпийский комитет сообщил, что Тимановская находится в безопасности, ее сопровождает представитель организации. В МОК также заявили о продолжении совместных с оргкомитетом Токио-2020 переговоров с белоруской легкоатлеткой и официальными лицами, чтобы определить следующие шаги в ближайшие дни.

Ранее в этот же день в Национальном олимпийском комитете Белоруссии заявили о том, что Тимановскую отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.

Сама спортсменка назвала данную информацию враньем. По словам Тимановской, на нее оказывается давление. Так, ее без объяснения причин доставили в аэропорт и сказали, что она летит домой. Сопровождают спортсменку психолог и представитель НОК Белоруссии, а также местные полицейские. 31 июля она обратилась в МОК с просьбой оказать ей помощь.

В тот же день в МОК заявили, что начали изучать ситуацию с Тимановской. Оргкомитет Олимпийских игр заявил, что осведомлен о ситуации и работает с МОК.

Ранее на этой неделе спортсменка раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м, в то время как девушка бегает только короткие дистанции.

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