Оргкомитет ОИ заявил о совместной работе с МОК по ситуации с Тимановской

Организационный комитет Олимпийских игр начал совместную работу с Международным олимпийским комитетом (МОК) по ситуации с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Об этом в воскресенье, 1 августа, рассказали в пресс-службе оргкомитета.

«Оргкомитет осведомлен об этих новостях, мы работаем с МОК, чтобы получить дополнительные разъяснения», — сообщили в комитете ТАСС.

Ранее в этот же день в Национальном олимпийском комитете Белоруссии заявили о том, что Тимановскую отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Сама спортсменка назвала данную информацию «враньем». По словам Тимановской, на нее оказывается давление. Так, ее без объяснения причин доставили в аэропорт и сказали, что она летит домой. Сопровождают спортсменку психолог и представитель НОК Белоруссии, а также местные полицейские. 31 июля она обратилась в МОК с просьбой оказать ей помощь.

В тот же день в МОК заявили, что начали изучать ситуацию с Тимановской.

Ранее на этой неделе спортсменка раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м, в то время как девушка бегает только короткие дистанции.