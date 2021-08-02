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Полиция Японии сообщила об отсутствии Тимановской в аэропорту Ханэда

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Белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской нет в полицейском участке японского аэропорта в Токио Ханэда. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщил депутат парламента Японии от Конституционно-демократической партии Тайга Исикава, который приехал в аэропорт, чтобы добиться встречи со спортсменкой.

«Заместитель начальника отделения полиции в аэропорту Ханэда заверил меня, что ее здесь нет. Однако полиция не сказала, была ли она здесь и когда покинула участок», — цитирует сообщение японского депутата ТАСС.

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Однако Исикава указал, что он «не верит этой информации» и не может гарантировать достоверность предоставленных сведений. Депутат также выразил обеспокоенность по части безопасности Тимановской, «если ее передадут сотрудникам белорусского посольства».

1 августа телеканал Nippon TV со ссылкой на источники сообщил о том, что Тимановская намерена запросить убежище у правительства Германии. Газета Tokyo Sports по аналогичной ссылке сообщила о том, что спортсменка планирует отправиться в Австрию.

Ранее в тот же день Тимановская пообещала рассказать о своих дальнейших планах утром 2 августа через адвоката. Она также добавила, что находится в безопасном месте. Согласно источнику ТАСС, знакомому с ситуацией, спортсменка всё еще находится на территории отделения полиции в токийском аэропорту Ханэда. К участку также прибыла представительница Всеяпонской ассоциации адвокатов по делам беженцев Томоко Кураки.

В воскресенье Международный олимпийский комитет сообщил, что Тимановская находится в безопасности, ее сопровождает представитель организации. В МОК также заявили о продолжении совместных с оргкомитетом Токио-2020 переговоров с белорусской легкоатлеткой и официальными лицами, чтобы определить следующие шаги в ближайшие дни.

Ранее в этот же день в Национальном олимпийском комитете Белоруссии заявили о том, что Тимановскую отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.

Сама спортсменка назвала данную информацию враньем. По словам Тимановской, на нее оказывается давление. Так, ее без объяснения причин доставили в аэропорт и сказали, что она летит домой. Сопровождают спортсменку психолог и представитель НОК Белоруссии, а также местные полицейские. 31 июля она обратилась в МОК с просьбой оказать ей помощь.

В тот же день в МОК заявили, что начали изучать ситуацию с Тимановской. Оргкомитет Олимпийских игр заявил, что осведомлен о ситуации и работает с МОК. Ранее на этой неделе спортсменка раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м, в то время как девушка бегает только короткие дистанции.

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