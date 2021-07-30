Стендапер повторно посетил прокуратуру после шутки про русских

Стендап-комик Идрак Мирзализаде, уроженец Азербайджана, посетил прокуратуру после своей оскорбительной шутки про русских, о чем стало известно в пятницу, 30 июля.

В ведомстве комика уведомили о том, что его высказывание стало поводом для возбуждения административного дела об унижении группы лиц по признаку принадлежности к определенной национальности. На текущий момент Мирзализаде ждет суда.

По словам участника конфликта, насыщенное общение с российскими правоохранительными органами происходит из-за шутки «без контекста», — «минутного отрывка», из-за которого Мирзализаде, как считает сам стендапер, буквально оболгали и выставили русофобом. В то же время азербайджанец признал, что он действительно говорит «гадости», только публиковать их без указания контекста «несправедливо».

Речь идет о высказывании стендапера, в котором он рассказал «о любви русских к фекалиям». В рамках своего выступления Мирзализаде не стал ограничивать себя в шутках и выражениях в отношении представителей русской национальности. Дополнительно он выдал монолог, посвященный расизму арендодателей, которые отказывают в съеме квартир россиянам с «непривычными именами». По рассказу комика, когда ему удалось снять жилье, он обнаружил, что жившие до него русские квартиросъемщики измазали матрас фекалиями.

Экспертиза установила, что высказывания Мирзализаде содержат признаки унижения определенной этнической группы, а также пропаганды неполноценности национальности.

Также Мирзализаде поделился подробностями неприятной по его мнению встречи с соседом. Причина — комику не понравилось, как знакомый на него посмотрел.

«Увидел нас, осмотрел с ног до головы и просто стал медленнее идти. Меня это жестко раздражает, а с какой стати ты на нас так смотришь? Я понимаю, французы — великая нация, могут позволить себе быть националистами, а это кто?», — цитирует стендапера телеканал РЕН ТВ

Таким образом Мирзализаде со своим распространившимся скандальным высказыванием о мнимом несправедливом отношении арендодателей к перечню этнических групп начал критиковать своего знакомого за его происхождение.

Будучи на сцене, Мирзализаде рассказал своим слушателям о вызове в прокуратуру, а также заявил, что если по итогу разбирательств ему выпишут штраф, стендаперу придется закрыть свой благотворительный фонд по той причине, что все денежные средства его будут направлены на оплату взыскания.

Как уточнили эксперты, ознакомившиеся с роликом и высказыванием азербайджанца, слова комика действительно содержат признаки унижения представителей русской национальности, и теперь действия Мирзализаде могут быть определены как правонарушение в соответствие с положениями статьи «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Ситуация была прокомментировали и юмористы. Так, о поступке Мирзализаде высказался комик Александр Морозов, отметив, что вне зависимости от жанра юмора, в котором работает артист, следует в обязательном порядке фильтровать свои слова.

«Я считаю, что юмор должен быть разным, безусловно! Мне кажется, что у любого артиста, неважно, в каком он жанре работает, в юморе или нет, должен быть внутри этот цензор, что допустимо, что нет. Мне нравится очень грубый юмор «за кулисами», где собираются артисты, и у нас достаточно пошлый и жесткий юмор, но мы же не выносим его на сцену», — рассказал Морозов.

В этот же день, 30 июля, стало известно, что в отношении юмориста было возбуждено административное дело. Днем ранее полицейские встретили прибывшего в Москву Мирзализаде и сопроводили его в отделение. Комику вручили постановление о явке в прокуратуру.