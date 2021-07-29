Полицейские встретили оскорбившего русских комика по приезде в Москву

Сотрудники правоохранительных органов встретили на Белорусском вокзале прибывшего в Москву стендап-комика Идрака Мирзализаде, который оскорбил русских шуткой. Об этом стало известно в четверг, 29 июля.

Полицейские сопроводили Мирзализаде в отделение. Также комику вручили постановление о явке в прокуратуру. Кадры с задержания стендапера предоставил телеканал РЕН ТВ.

Мирзализаде стал эпицентром скандала после своего высказывания о любви русских к фекалиям. Выступая перед публикой, он не ограничивался в юморе, выражениях и шутках в отношении русских, однако именно на них комик предпочитает зарабатывать денежные средства.

Дополнительно Мирзализаде выдал монолог, посвященный расизму арендодателей, которые отказывают в съеме квартир россиянам с «непривычными именами». По рассказу комика, когда ему удалось снять жилье, он обнаружил, что жившие до него русские квартиросъемщики измазали матрас фекалиями.

Экспертиза установила, что высказывания Мирзализаде содержат признаки унижения определенной этнической группы, а также пропаганды неполноценности национальности.

Комика обязали явиться в прокуратуру, так как совершенные им нарушения фиксируются статьей «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Накануне, 28 июля, стало известно о задержании подозреваемого в убийстве сотрудника правоохранительных органов в Химках.