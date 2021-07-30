Прокуратура возбудила дело против комика Мирзализаде за шутку о русских

Прокуратуры Москвы возбудила административное дело в отношении мужчины, который оскорбительно пошутил о русских людях. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

При этом личность обвиняемого не раскрывается. Однако, по данным РЕН ТВ, им является комик Идрак Мирзализаде, который ранее был задержан в Москве.

«В Москве прокуратура возбудила административное дело об унижении группы лиц, выделенной по национальному признаку. Прокуратура Центрального административного округа г. Москвы возбудила в отношении 29-летнего мужчины дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»)», — указано в сообщении.

В результате проведенной экспертизы было установлено, что обвиняемый сделал заявление, которое содержит признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности.

В ближайшее время административный материал будет направлен в Таганский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, добавили в надзорном ведомстве.

Мирзализаде стал эпицентром скандала после своего высказывания о любви русских к фекалиям. Выступая перед публикой, он не ограничивался в юморе, выражениях и шутках в отношении русских.

Дополнительно Мирзализаде выдал монолог, посвященный расизму арендодателей, которые отказывают в съеме квартир россиянам с «непривычными именами». По рассказу комика, когда ему удалось снять жилье, он обнаружил, что жившие до него русские квартиросъемщики измазали матрас фекалиями.

29 июля стало известно, что полицейские встретили прибывшего в Москву Мирзализаде и сопроводили его в отделение. Комику вручили постановление о явке в прокуратуру.