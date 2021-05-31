Более 40 человек удалили с экзаменов за нарушения в первый день ЕГЭ

В первый день сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России свыше 40 человек удалили из аудиторий за нарушения. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«По предварительным данным, предоставленным федеральными общественными наблюдателями, с первых экзаменов за нарушения были удалены 43 участника ЕГЭ», — заявили в ведомстве.

Первыми в основном периоде ЕГЭ 2021 года были экзамены по географии, химии и литературе. Как отметили в пресс-службе, они прошли в штатном режиме. Всего на сдачу этих предметов было зарегистрировано около 184 тыс. участников, а для проведения тестирования было организовано свыше 3,7 тыс. экзаменационных пунктов, в том числе 131 на дому и 4 в медицинских учреждениях.

Минимальный проходной балл по географии составляет 37, по химии — 36, а по литературе — 32. Как отметили в Рособрнадзоре, свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 17 июня.

Следующим экзаменом ЕГЭ станет русский язык. Тестирование пройдет 3 и 4 июня.

В 2021 году ЕГЭ проводится с 31 мая по 17 июля. 28, 29 июня и 2 июля предусмотрены как резервные дни. В дополнительный период экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день — 17 июля.

27 мая руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев допустил, что в будущем ЕГЭ, возможно, будет переведен в дистанционный формат. По его словам, обеспечить равные условия всем участникам подобного формата будет трудно. Необходимы равные технические характеристики компьютера и скорость интернета, объяснил он.

В тот же день министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что если перевод отдельных частей ЕГЭ в дистанционный формат обоснован, то его нужно осуществить, предварительно обсудив этот вопрос.