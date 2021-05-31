В регионах России началась сдача ЕГЭ по химии, географии и литературе

Одиннадцатиклассники Камчатки и Чукотки в 10:00 (01:00 мск) в понедельник, 31 мая приступили к сдаче первого Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по географии, химии и литературе.

«В крае стартовала сдача ЕГЭ по химии, географии и литературе. Всего основной выпускной экзамен в этом году сдадут 1698 человек, что на 11% больше, чем в 2020 году. Среди них — 1514 выпускников текущего года, один обучающийся 10-х классов, 159 выпускников прошлых лет и 24 обучающихся профессиональных образовательных организаций», — сказали ТАСС в правительстве Камчатского края.

К последним школьным испытаниям на Чукотке допущены 470 человек, 48 из них — выпускники прошлых лет.

Через час после старта ЕГЭ на Чукотке и Камчатке к решению выпускных заданий приступят ученики школ Магаданской и Сахалинской областей.

В Министерстве образования Сахалинской области рассказали, что в 2021 году на островах единый экзамен за 11 класс сдают свыше 3 тыс. человек, среди них 2 780 являются выпускниками этого года. В Магаданской области ЕГЭ сдают 783 человека.

В 03:00 мск к выполнению выпускных заданий приступят ученики школ Приморского края. Одновременно с ними к сдаче первого ЕГЭ приступят и в Хабаровском крае — там выпускаются из школ около 6,3 тыс. учеников 11 класса.

По информации Министерства образования Амурской области, в регионе свыше 4 тыс. выпускников 11 классов. Для сдачи ЕГЭ больше всего ребят выбрали обществознание — 65%, на втором месте находится профильная математика — 56%, далее по популярности идут физика (26%), биология (22%) и история (21%).

В Республике Саха (Якутия) главным отличием экзаменационной кампании 2021 года в технологическом плане является то, что регион переходит на новые технологии проведения ЕГЭ: передачи экзаменационных материалов по интернету, печати и сканированию полного пакета материалов в аудитории пункта проведения экзаменов и проведению экзамена по информатике в компьютерной форме.

В Улан-Удэ единый госэкзамен в 2021 году сдадут более 3 тыс. выпускников.

27 мая руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев допустил, что в будущем ЕГЭ, возможно, будет переведен в дистанционный формат. По его словам, обеспечить равные условия всем участникам подобного формата будет трудно. Необходимы равные технические характеристики компьютера и скорость интернета, объяснил он.

В тот же день министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что если перевод отдельных частей ЕГЭ в дистанционный формат обоснован, то его нужно осуществить, предварительно обсудив этот вопрос.

В 2021 году ЕГЭ пройдет с 31 мая по 17 июля. Сначала школьники сдадут географию, литературу и химию. 28, 29 июня и 2 июля предусмотрены как резервные дни. В дополнительный период экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день — 17 июля.