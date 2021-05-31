Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Первый частный детский дом открыли в провинции Алеппо
Общество
Три человека пострадали при пожаре в школе на Камчатке
Мир
Делегация из Германии решила посетить США в рамках обсуждения СП-2
Общество
Общественная палата предложила ввести в России отцовский капитал
Общество
Экс-директора «Открытой России» доставили домой в рамках обысков
Мир
Греческая и турецкая общины Кипра договорились об условиях открытия границы
Общество
В МЧС предупредили о заморозках в Подмосковье 1 и 2 июня
Армия
В войсках Восточного военного округа стартовал летний период обучения
Армия
Миротворцы РФ провели акцию в Нагорном Карабахе ко Дню защиты детей

В регионах России началась сдача ЕГЭ по химии, географии и литературе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Одиннадцатиклассники Камчатки и Чукотки в 10:00 (01:00 мск) в понедельник, 31 мая приступили к сдаче первого Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по географии, химии и литературе.

«В крае стартовала сдача ЕГЭ по химии, географии и литературе. Всего основной выпускной экзамен в этом году сдадут 1698 человек, что на 11% больше, чем в 2020 году. Среди них — 1514 выпускников текущего года, один обучающийся 10-х классов, 159 выпускников прошлых лет и 24 обучающихся профессиональных образовательных организаций», — сказали ТАСС в правительстве Камчатского края.

Един на всех: вузы РФ начнут принимать студентов с белорусским «ЕГЭ»
Учащимся из соседней страны больше не потребуется дважды сдавать госэкзамен

К последним школьным испытаниям на Чукотке допущены 470 человек, 48 из них — выпускники прошлых лет.

Через час после старта ЕГЭ на Чукотке и Камчатке к решению выпускных заданий приступят ученики школ Магаданской и Сахалинской областей.

В Министерстве образования Сахалинской области рассказали, что в 2021 году на островах единый экзамен за 11 класс сдают свыше 3 тыс. человек, среди них 2 780 являются выпускниками этого года. В Магаданской области ЕГЭ сдают 783 человека.

В 03:00 мск к выполнению выпускных заданий приступят ученики школ Приморского края. Одновременно с ними к сдаче первого ЕГЭ приступят и в Хабаровском крае — там выпускаются из школ около 6,3 тыс. учеников 11 класса.

По информации Министерства образования Амурской области, в регионе свыше 4 тыс. выпускников 11 классов. Для сдачи ЕГЭ больше всего ребят выбрали обществознание — 65%, на втором месте находится профильная математика — 56%, далее по популярности идут физика (26%), биология (22%) и история (21%).

В Республике Саха (Якутия) главным отличием экзаменационной кампании 2021 года в технологическом плане является то, что регион переходит на новые технологии проведения ЕГЭ: передачи экзаменационных материалов по интернету, печати и сканированию полного пакета материалов в аудитории пункта проведения экзаменов и проведению экзамена по информатике в компьютерной форме.

В Улан-Удэ единый госэкзамен в 2021 году сдадут более 3 тыс. выпускников.

27 мая руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев допустил, что в будущем ЕГЭ, возможно, будет переведен в дистанционный формат. По его словам, обеспечить равные условия всем участникам подобного формата будет трудно. Необходимы равные технические характеристики компьютера и скорость интернета, объяснил он.

В тот же день министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что если перевод отдельных частей ЕГЭ в дистанционный формат обоснован, то его нужно осуществить, предварительно обсудив этот вопрос.

В 2021 году ЕГЭ пройдет с 31 мая по 17 июля. Сначала школьники сдадут географию, литературу и химию. 28, 29 июня и 2 июля предусмотрены как резервные дни. В дополнительный период экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день — 17 июля.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021