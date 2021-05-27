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Песков ответил на вопрос о месте встречи Путина и Байдена

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Конкретное место встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена пока не было определено. Об этом 27 заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Таким образом он отреагировал на информацию о том, что встреча Байдена и Путина может пройти в отеле InterContinental в Женеве.

«Она может пройти в любом отеле и в любом здании. Пока я не могу подтвердить, потому что пока не было никаких договоренностей с американской стороной на этот счет. Так можно перечислять все гостиницы в Женеве», — добавил Песков.

Днем ранее Песков отметил, что в Кремле не ожидают полного решения всех разногласий и перезагрузки в отношениях России и США после первой встречи президентов двух стран. Песков также сообщил, что при подготовке встречи будут, в частности, обсуждаться вопросы, связанные с эпидемиологической ситуацией.

Накануне, во вторник, в Кремле объявили, что Байден и Путин договорились встретиться в Женеве 16 июня.

В тот же день вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что оба лидера нацелены провести результативные переговоры и восстановить диалоговые форматы между странами.

Сенатор добавил, что среди тем будут рассмотрены перспективы российско-американских отношений, стратегическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Косачев уверен, что практически по каждому пункту есть шанс достичь договоренностей.

Байден предложил Путину провести саммит в ходе телефонного разговора 13 апреля. Ряд стран сразу же выразил готовность предоставить свою площадку для переговоров.

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