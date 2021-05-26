Адвокат не смог встретиться с арестованной в Минске россиянкой

Адвокат Александр Филанович, представляющий интересы арестованной в Минске гражданки РФ Софии Сапеги, не был допущен к ней, на следующий день будет предпринята новая попытка встречи. Об этом защитник рассказал журналистам в среду, 26 мая.

«На момент прибытия адвоката с разрешением [на посещение подзащитной] в СИЗО КГБ очередь из адвокатов составляла четыре человека. В силу отсутствия свободных кабинетов адвокат на свидание с Сапега Софьей не попал», — объяснил юрист.

Он уточнил, что завтра предпримет новую попытку встретиться с подзащитной.

По словам Филановича, делом Сапеги также будут заниматься еще двое его коллег. Он отметил, что разрешения на посещение подзащитной были получены двумя адвокатами в 10:00 и 17:00 (совпадает с мск).

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами сообщил, что задержанной в Минске россиянке Сапеге будет оказана вся консульская и юридическая помощь. Он напомнил, что в Белоруссии уже объяснили причину задержания гражданки России. Ей предъявляются обвинения в связи с участием в незаконных акциях.

Арест Сапеги в Белоруссии продлен на два месяца. Накануне в Сети появилось видео, в котором девушка заявляет, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», публикующего личную информацию о сотрудниках внутренних дел.

Сапеге грозит обвинение по статье о разжигании розни. Она может получить до 12 лет тюрьмы.

София Сапега была задержана вместе с бывшим главредом Telegram-канала Neхta Романом Протасевичем после того, как 23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным.

Страны Запада резко раскритиковали Минск, сравнив инцидент с самолетом с угоном. На следующий день на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.