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ГД приняла закон о запрете участвовать в выборах причастным к экстремизму

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Госдума приняла закон о запрете принимать участив в выборах лицам, причастным к экстремистским организациям. Об этом в среду, 26 мая, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

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Как разъяснили в публикации, для руководства срок такого запрета составит пять лет со дня вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности подобной организации, для участников и сотрудников запрет составляет три года.

Причастность участников, членов, сотрудников к деятельности экстремистской или террористической организации будет устанавливаться решением суда.

«Под запрет могут подпасть и те, кто перечисляет пожертвования таким организациям, а также предоставляет им консультации и иную помощь. Также поддержкой будет считаться публичное высказывание с одобрением деятельности или отдельных мероприятий подобных организаций, в том числе в интернете», — говорится в сообщении.

Законопроект о запрете участия в выборах лицам, причастным к организациям, признанным экстремистскими и террористическими, был одобрен Госдумой 18 мая, а 25 мая он был одобрен нижней палатой парламента во втором чтении.

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