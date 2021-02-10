Прощальная молитва: за что в Москве арестовали иеговистов

В Москве задержана очередная группа «свидетелей Иеговы», деятельность которых запрещена на территории России. Об этом сообщили 10 февраля в Следственном комитете РФ. Чем занимались задержанные, за что их привлекли к уголовной ответственности и почему история с задержаниями продолжается уже несколько лет - в материале «Известий».

Что произошло в Москве

По данным следователей, группа лиц в сентябре 2017 года организовала на севере столицы работу подразделения «Свидетелей Иеговы». В квартире одного из жилых домов на улице Дыбенко участники подпольных собраний «изучали религиозную литературу и сведения, содержащиеся в иных источниках информации, пропагандирующих учение религиозной организации». Также собрания проходили и в онлайн-формате, по видеосвязи.

Следователи московского СК установили организаторов и участников мероприятий, а затем совместно с МВД, столичным УФСБ и при поддержке Росгвардии провели задержания. По 16 адресам проживания задержанных проводятся обыски. Иеговистов доставили в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ - «Организация деятельности экстремистской организации». Основанием для этого послужили материалы об организации в российской столице деятельности «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России», который решением Верховного суда РФ признан экстремистской организацией.

Когда организацию признали экстремистской

Российское представительство «Свидетелей Иеговы» было признано экстремистской организацией в апреле 2017 года. Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста и запретил работу «Управленческого центра свидетелей Иеговы в России» на территории страны. Организацию ликвидировали, а ее имущество конфисковали.

«Свидетели Иеговы» несколько раз подавали встречные иски против Минюста, в одном из которых требовали признать работу министерства незаконной, а их объявить жертвами репрессий. Однако их требования не были удовлетворены.

Чем опасны иеговисты

Организацию «Свидетели Иеговы» неоднократно обвиняли в нарушении прав человека, и не только в России. Адептов движения призывают не подчиняться органам государственной власти, не служить в армии, не участвовать в выборах, не занимать должности на государственной службе. Им рекомендуют разрывать отношения с родственниками, если они не поддерживают их взгляды и уговаривают покинуть религиозное движение. Членам организации не рекомендуют обращаться за помощью в правоохранительные органы, даже если против них совершены тяжкие преступления.

Организация рекомендует своим членам отказываться от медицинского вмешательства даже в экстренных случаях, им запрещают переливать кровь , а тех, кто умер, отказавшись от помощи врачей, объявляют героями и мучениками за веру. Также существуют серьезные подозрения насчет политических целей, которые преследовали организаторы движения, создавшего ячейки по всей территории России, насчитывавшего порядка 170 тыс. адептов и управляемого из штаб-квартиры в США.

В США, между тем, «Свидетели Иеговы» считается безобидной организацией, которая ведет мирную религиозную практику.

- «Свидетели Иеговы» в Российской Федерации признаны экстремистской организацией не зря, так как они постоянно нарушали законодательство в части, касающейся безопасности государства и общества, - пояснил «Известиям» Александр Корелов, председатель Юридического комитета защиты прав и достоинства личности при Российской ассоциации центров изучения религий и сект. - Они систематически разжигали межрелигиозную и социальную рознь в нашей стране. Кроме того, их практики тесно связаны с причинением вреда здоровью людей, в частности, с отказом от медицинских процедур, от переливания крови. Все это в совокупности привело к тому, что на протяжении длительного времени в адрес секты принимались меры прокурорского реагирования, а также действия со стороны Министерства юстиции. Им направлялись предписания, предупреждения, но они это все игнорировали, в итоге Верховный суд был вынужден принять решение о ликвидации секты «Свидетелей Иеговы». Сейчас мы сталкиваемся с явным противодействием с их стороны, они пытаются уйти от ответственности, продолжают свою деятельность нелегально, подпольно.

Что грозит за присоединение к подпольщикам

После запрета деятельности на территории России иеговисты не отказались от своей деятельности и продолжили встречи на конспиративных квартирах. Также изменился и способ вербовки новых членов – от коммуникации с прохожими на улицах и в общественных местах они перешли к привлечению новых адептов в своем круге общения, на работе или по месту жительства, в лечебных учреждениях и в других местах, где оказались в силу каких-то обстоятельств.

С тех пор, уже четвертый год, на всей территории России продолжаются задержания правонарушителей. Так, только в ноябре прошлого года обыски, связанные с деятельностью иеговистов, прошли в двух десятках регионов.

За свою деятельность подпольщики рискуют серьезно поплатиться.

- По 282.2 статье Уголовного кодекса им грозят достаточно длительные сроки лишения свободы, - отметил Корелов. - Так по части первой этой статьи - от 6 до 10 лет лишения свободы, а за склонение или вербовку, вовлечение в деятельность экстремистской организации - от 2 до 5 лет лишения свободы. Все будет зависеть от того, какая квалификация частей статьи 282.2 будет у того или иного задержанного .

Почему никак не могут всех поймать

Найти всех адептов, по словам, Корелова, теоретически можно, но для этого нужно привлечь большое количество людей, это требует достаточно больших затрат, поэтому здесь не может быть какой-то одномоментной акции, это должна быть постоянная работа , так же как и любая другая работая, связанная с противодействием преступности вообще и организованной преступности в частности.

- Сложности по поиску сектантов связаны с тем, что нужно не просто найти места, где они осуществляют свою деятельность, но еще и необходимо закрепить доказательную базу, - пояснил «Известиям» эксперт. - Для того, чтобы действия правоохранительных органов не выглядели репрессивными, а основанными на законе, они обязаны принять все меры, чтобы зафиксировать деятельность этих организаций, как в соответствии с законом оперативно-розыскной деятельности, так и в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ. Для подобных мероприятий надо привлечь много ресурсов по установлению таких подпольных квартир, зафиксировать их деятельность и собрать доказательств виновности конкретных лиц, а это, безусловно, требует времени.

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