Снос башни: фанатики-сектанты не верят в пандемию

Сразу несколько спецопераций в отношении запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы» провели силовики в разных регионах страны. В Томской области 15 июля задержан один из эмиссаров секты, а днем ранее прошло 110 обысков в жилищах и коммерческих помещениях иеговистов в Воронежской области. Почему правоохранительные органы вновь заинтересовались деятельностью секты — в материалах «Известий».

Системная работа

Лидер одной из ячеек запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы» задержан в Томской области.

«На основании материалов УФСБ и УМВД России по Томской области возбуждено уголовное дело по факту организации в г. Северске деятельности экстремистской организации (ч.1 ст. 282.2 УК РФ). Задержан предположительный организатор деятельности экстремистской организации», — сообщил Следственный комитет. По данным оперативников, с 2017 года по настоящее время подозреваемые проводили конспиративные собрания, распространяли литературу и вербовали новых участников из числа местных жителей.

Еще 10 человек стали фигурантами антиэкстремистского расследования в Воронеже. Проповедники активно вовлекали в секту новых членов, несмотря на действующий запрет.

— Активно использовали методы конспирации, отчетные документы хранили в электронном виде, использовали для собраний видеоконференцсвязь», — рассказал журналистам руководитель 1-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Воронежской области Андрей Шевелев. «Залы царств» в закрытом режиме продолжали проводить собрания и «богослужения».

Источник «Известий» в правоохранительных органах сообщил, что в отношении сектантов ведется системная работа на протяжении трех лет. Другой собеседник, знакомый с деятельностью структур по борьбе с экстремизмом, связал активизацию силовиков с угрозой саботажа сектантами противоэпидемических мероприятий. Как известно, иеговисты обязаны отказываться от переливания крови и вакцинации.

Религиовед, руководитель правозащитного центра Всемирного русского народного собора, доктор исторических наук Роман Силантьев также не исключает, что одной из факультативных причин усиленной работы силовиков стали обстоятельства, связанные с пандемией COVID-19.

свидетели Сотрудник Следственного комитета РФ во время обыска в квартире предположительного организатора деятельности экстремистской организации в Северске Томской области, 15 июля 2020 года Фото: РИА Новости/СК РФ

— Но основная причина, скорее всего, — завершение силовиками процесса сбора доказательств по ранним разработкам. У нас такие мероприятия начались, очевидно, еще до пандемии. При этом «Свидетели Иеговы» действительно относятся к категории так называемых COVID-диссидентов, — рассказывает «Известиям» Силантьев.

Иеговисты не просто запрещают последователям переливать кровь, но и героизируют тех, кто умер, отказавшись от медицинской помощи. На обложке одного из номеров их журнала «Пробудитесь!» еще в 1994 году были размещены портреты несовершеннолетних с заголовком «Молодые люди, для которых Бог превыше всего». Речь шла о несовершеннолетних, которые скончались после отказа от переливания крови. В публикации они были объявлены мучениками за веру.

Деятельность секты представляет опасность не только для здоровья людей. Существуют и серьезные подозрения относительно целей, которые преследует в России руководство иеговистов.

— На момент запрета «Свидетели Иеговы» имели примерно 170 тыс. взрослых членов. Ячейки организации были практически во всех регионах страны. Организация подчиняется штаб-квартире в США, там находится управленческий центр. Это своего рода «пятая колонна», — пояснил Роман Силантьев.

Швейцарский поворот

У «Свидетелей Иеговы» хватает сторонников на Западе . Так, во Франции в 2008 году прошел процесс над депутатом Национального собрания Жан-Пьером Брэрдом, обвинившим иеговистов в уклонении от уплаты налогов (около €45 млн), косвенном лишении людей жизни через отказ от гемотрансфузии и сокрытии случаев педофилии. Сектанты выдвинули против политика встречное обвинение в клевете. Суд сначала оправдал парламентария, но в 2009 году Апелляционный суд Парижа принял сторону истцов.

Революционным, по меркам Европы, стало решение суда в Цюрихе, вынесенное в июле 2020 года. Швейцарская Фемида встала на сторону эксперта по культам Регины Шписс, которую иеговисты обвинили в диффамации. Шписс, философ с докторской степенью, опубликовала серию критических статей о многочисленных правонарушениях секты и ее деструктивной природе.

свидетели C сургутского офиса религиозной организации «Свидетели Иеговы» снимают вывеску в связи с запретом их деятельности на территории России, 24 апреля 2017 года Фото: ТАСС/ura.ru

Стоит отметить, что за границей создан ряд общественных организаций, которые борются с деятельностью «Свидетелей Иеговы» и помогают жертвам выбраться из ее теней. Одна из них — JW Victims Help e.V. («Помощь жертвам СИ»). Единомышленники из Германии, Австрии, Швейцарии и Италии несколько лет ведут мониторинг нарушений прав человека иеговистами и другими тоталитарными сектами. Добровольцы оказывают юридическую помощь жертвам сектантов. В приоритете случаи жестокого обращения с детьми внутри подобных сообществ. Активисты, в частности, выступают против так называемого правила «двух свидетелей» и других квазисудебных и управленческих институтов внутри общин.

Автор цитаты Правило «двух свидетелей» иеговистов подразумевает возможность «внутреннего» расследования нарушений половой неприкосновенности только при наличии не менее двух очевидцев деяния. Если это условие не соблюдено, пострадавший обязан хранить молчание под страхом изгнания из общины. Такая практика делает возможным не только уход педофила или насильника от наказания, но и дальнейшие издевательства над жертвой

Руководство секты не рекомендует рядовым членам обращаться за помощью к правоохранительным органам, даже в случае совершения в отношении них или их детей тяжких преступлений на сексуальной почве. Наказание для виновника внутри секты выносит так называемый суд старейшин. Об этих и других проблемах и писала доктор Шписс.

Своим решением швейцарский суд подтвердил справедливость нескольких утверждений доктора Шписс. Она писала, что лишение общения, как принятое в секте наказание, нарушает права человека. Если некто изгоняется из сообщества, другие его члены, в том числе родственники, обязаны «активно» избегать каких-либо контактов с изгоем. Кроме того, соответствующим действительности признано заявление Шписс, что секта лишает своих членов права на свободу мысли и совести, преследуя «отступников». Также достоверным признано утверждение о существовании в секте системы социально-психологического давления и об ее ответственности за смерти от запрета на переливание крови.