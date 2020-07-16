Снос башни: фанатики-сектанты не верят в пандемию
Сразу несколько спецопераций в отношении запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы» провели силовики в разных регионах страны. В Томской области 15 июля задержан один из эмиссаров секты, а днем ранее прошло 110 обысков в жилищах и коммерческих помещениях иеговистов в Воронежской области. Почему правоохранительные органы вновь заинтересовались деятельностью секты — в материалах «Известий».
Системная работа
Лидер одной из ячеек запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы» задержан в Томской области.
«На основании материалов УФСБ и УМВД России по Томской области возбуждено уголовное дело по факту организации в г. Северске деятельности экстремистской организации (ч.1 ст. 282.2 УК РФ). Задержан предположительный организатор деятельности экстремистской организации», — сообщил Следственный комитет. По данным оперативников, с 2017 года по настоящее время подозреваемые проводили конспиративные собрания, распространяли литературу и вербовали новых участников из числа местных жителей.
Еще 10 человек стали фигурантами антиэкстремистского расследования в Воронеже. Проповедники активно вовлекали в секту новых членов, несмотря на действующий запрет.
— Активно использовали методы конспирации, отчетные документы хранили в электронном виде, использовали для собраний видеоконференцсвязь», — рассказал журналистам руководитель 1-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Воронежской области Андрей Шевелев. «Залы царств» в закрытом режиме продолжали проводить собрания и «богослужения».
Источник «Известий» в правоохранительных органах сообщил, что в отношении сектантов ведется системная работа на протяжении трех лет. Другой собеседник, знакомый с деятельностью структур по борьбе с экстремизмом, связал активизацию силовиков с угрозой саботажа сектантами противоэпидемических мероприятий. Как известно, иеговисты обязаны отказываться от переливания крови и вакцинации.
Религиовед, руководитель правозащитного центра Всемирного русского народного собора, доктор исторических наук Роман Силантьев также не исключает, что одной из факультативных причин усиленной работы силовиков стали обстоятельства, связанные с пандемией COVID-19.
Сотрудник Следственного комитета РФ во время обыска в квартире предположительного организатора деятельности экстремистской организации в Северске Томской области, 15 июля 2020 года
— Но основная причина, скорее всего, — завершение силовиками процесса сбора доказательств по ранним разработкам. У нас такие мероприятия начались, очевидно, еще до пандемии. При этом «Свидетели Иеговы» действительно относятся к категории так называемых COVID-диссидентов, — рассказывает «Известиям» Силантьев.
Иеговисты не просто запрещают последователям переливать кровь, но и героизируют тех, кто умер, отказавшись от медицинской помощи. На обложке одного из номеров их журнала «Пробудитесь!» еще в 1994 году были размещены портреты несовершеннолетних с заголовком «Молодые люди, для которых Бог превыше всего». Речь шла о несовершеннолетних, которые скончались после отказа от переливания крови. В публикации они были объявлены мучениками за веру.
Деятельность секты представляет опасность не только для здоровья людей. Существуют и серьезные подозрения относительно целей, которые преследует в России руководство иеговистов.
— На момент запрета «Свидетели Иеговы» имели примерно 170 тыс. взрослых членов. Ячейки организации были практически во всех регионах страны. Организация подчиняется штаб-квартире в США, там находится управленческий центр. Это своего рода «пятая колонна», — пояснил Роман Силантьев.
Швейцарский поворот
У «Свидетелей Иеговы» хватает сторонников на Западе. Так, во Франции в 2008 году прошел процесс над депутатом Национального собрания Жан-Пьером Брэрдом, обвинившим иеговистов в уклонении от уплаты налогов (около €45 млн), косвенном лишении людей жизни через отказ от гемотрансфузии и сокрытии случаев педофилии. Сектанты выдвинули против политика встречное обвинение в клевете. Суд сначала оправдал парламентария, но в 2009 году Апелляционный суд Парижа принял сторону истцов.
Революционным, по меркам Европы, стало решение суда в Цюрихе, вынесенное в июле 2020 года. Швейцарская Фемида встала на сторону эксперта по культам Регины Шписс, которую иеговисты обвинили в диффамации. Шписс, философ с докторской степенью, опубликовала серию критических статей о многочисленных правонарушениях секты и ее деструктивной природе.
C сургутского офиса религиозной организации «Свидетели Иеговы» снимают вывеску в связи с запретом их деятельности на территории России, 24 апреля 2017 года
Стоит отметить, что за границей создан ряд общественных организаций, которые борются с деятельностью «Свидетелей Иеговы» и помогают жертвам выбраться из ее теней. Одна из них — JW Victims Help e.V. («Помощь жертвам СИ»). Единомышленники из Германии, Австрии, Швейцарии и Италии несколько лет ведут мониторинг нарушений прав человека иеговистами и другими тоталитарными сектами. Добровольцы оказывают юридическую помощь жертвам сектантов. В приоритете случаи жестокого обращения с детьми внутри подобных сообществ. Активисты, в частности, выступают против так называемого правила «двух свидетелей» и других квазисудебных и управленческих институтов внутри общин.
Руководство секты не рекомендует рядовым членам обращаться за помощью к правоохранительным органам, даже в случае совершения в отношении них или их детей тяжких преступлений на сексуальной почве. Наказание для виновника внутри секты выносит так называемый суд старейшин. Об этих и других проблемах и писала доктор Шписс.
Своим решением швейцарский суд подтвердил справедливость нескольких утверждений доктора Шписс. Она писала, что лишение общения, как принятое в секте наказание, нарушает права человека. Если некто изгоняется из сообщества, другие его члены, в том числе родственники, обязаны «активно» избегать каких-либо контактов с изгоем. Кроме того, соответствующим действительности признано заявление Шписс, что секта лишает своих членов права на свободу мысли и совести, преследуя «отступников». Также достоверным признано утверждение о существовании в секте системы социально-психологического давления и об ее ответственности за смерти от запрета на переливание крови.
— Хорошо, что в этой истории суд встал на сторону сектоведа. К сожалению, так происходит не всегда, зачастую идеология оказывается выше права и науки. Складывается такая практика, что любая секта — это хорошо, а традиционная конфессия — это плохо. Такой подход мы наблюдаем в некоторых странах, — прокомментировал Роман Силантьев.