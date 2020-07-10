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Суд в Цюрихе вынес беспрецендентное решение в отношении «Свидетелей Иеговы»

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Dean Hanson/Journal
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Цюрихский суд полностью оправдал эксперта, которая раскритиковала принципы запрещенной в России организации «Свидетелей Иеговы» и призвал правительство Швейцарии пересмотреть законодательство и принять необходимые меры в отношении организации. Соответствующий пресс-релиз 8 июля опубликовали на сайте Ассоциации поддержки пострадавших от действий «Свидетелей Иеговы».

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Решение было принято судом еще в июле 2019 года, однако сейчас у членов объединения уже нет права подать апелляцию, что делает приговор суда окончательным.

Эксперт по культам, доктор философских наук Регина Шписс обвинялась в клевете представителями организации в Швейцарии, после того как опубликовала материал с критикой системы воспитания «Свидетелей Иеговы», а также с расследованием случаев сексуального насилия над детьми в учреждениях организации.

Как отмечается в пресс-релизе, до сих пор Швейцария считалась толерантным государством в отношении религиозных принципов, «которые ставят под угрозу психологическую и физическую неприкосновенность детей и взрослых в сообществе «Свидетелей Иеговы». Теперь же в результате решения суда швейцарские политики вынуждены будут пересмотреть законодательство, а также решить, какие «политические меры» необходимо принять в отношении сообщества.

В сентябре 2019 года суд Саратова признал шестерых членов данной организации виновными по ст. 282 УК РФ и назначил им наказание от 2 лет до 3 лет и 6 месяцев в колонии общего режима. Тогда же Госдеп США выразил обеспокоенность решением суда заключить в тюрьму членов организации «за их мирную религиозную деятельность».

20 апреля 2017 года Верховный суд РФ признал российское представительство «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил его работу на территории страны. Всё имущество было конфисковано.

На момент запрета в организации состояли более 2,2 тыс. религиозных групп, в которые могли входить около 175 тыс. человек.

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