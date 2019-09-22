Прямой эфир

Госдеп США прокомментировал арест членов «Свидетелей Иеговы» в Саратове

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обеспокоенность в связи с арестом в Саратове членов религиозной организации «Свидетели Иеговы» (запрещена в России) выразила глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус. Об этом она написала в своем Тwitter-аккаунте в воскресенье, 22 сентября.

«Глубоко обеспокоены решением суда в Саратове заключить в тюрьму шестерых членов организации «Свидетели Иеговы» за их мирную религиозную деятельность», — сообщила представитель Госдепа.

20 сентября Ленинский районный суд Саратова признал шестерых членов данной организации виновными по ст. 282 УК РФ и назначил им наказание от 2 лет до 3 лет и 6 месяцев в колонии общего режима.

20 апреля 2017 года Верховный суд РФ признал российское представительство «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил его работу на территории страны. Всё имущество было конфисковано.

На момент запрета в организации состояли более 2,2 тыс. религиозных групп, в которые могли входить около 175 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ФСБ пресекла деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы» в Крыму
В Кремле прокомментировали ситуацию с участником «Свидетелей Иеговы»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019