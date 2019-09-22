Госдеп США прокомментировал арест членов «Свидетелей Иеговы» в Саратове

Обеспокоенность в связи с арестом в Саратове членов религиозной организации «Свидетели Иеговы» (запрещена в России) выразила глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус. Об этом она написала в своем Тwitter-аккаунте в воскресенье, 22 сентября.

«Глубоко обеспокоены решением суда в Саратове заключить в тюрьму шестерых членов организации «Свидетели Иеговы» за их мирную религиозную деятельность», — сообщила представитель Госдепа.

20 сентября Ленинский районный суд Саратова признал шестерых членов данной организации виновными по ст. 282 УК РФ и назначил им наказание от 2 лет до 3 лет и 6 месяцев в колонии общего режима.

20 апреля 2017 года Верховный суд РФ признал российское представительство «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил его работу на территории страны. Всё имущество было конфисковано.

На момент запрета в организации состояли более 2,2 тыс. религиозных групп, в которые могли входить около 175 тыс. человек.