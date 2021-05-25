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ГД приняла во II чтении запрет на участие в выборах причастным к экстремизму

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Госдума приняла во втором чтении законопроект, запрещающий участие в выборах любых уровней для лиц, которые причастны к деятельности экстремистских организаций, сообщается на сайте нижней палаты парламента во вторник, 25 мая.

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Согласно документу, руководители экстремистских или террористических организаций не смогут быть избраны в течение пяти лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете таких организаций, а участники и работники — в течение трех лет.

При этом причастность участников, членов и иных лиц к деятельности данных организаций должна будет устанавливаться решением суда. В отношении учредителей, руководителей и их замов не будет требоваться судебное решение о причастности.

Отмечается, что под причастностью участников и иных лиц предлагается понимать непосредственную реализацию целей, в связи с которыми организация признана экстремисткой или террористической, в том числе отдельных мероприятий.

Кроме того, к этому относится выражение поддержки таким организациям или их отдельным мероприятиям, в том числе в интернете, либо предоставление денежных средств, имущественной или иной помощи.

«Введение таких ограничений для лиц, придерживающихся крайних взглядов, основанных на идеологии радикализма, ксенофобии, религиозной нетерпимости, допускающих в своих воззрениях нарушение закона вплоть до совершения терактов и ведения партизанской войны, оправдано с учетом особого статуса депутата», — приводятся слова соавтора поправок председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.

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