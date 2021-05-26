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Михаила Ефремова привезли в Москву для дачи показаний

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Российского актера Михаила Ефремова, осужденного по делу о смертельном ДТП на 7,5 года колонии, привезли в Москву. Об этом в среду, 26 мая, пишет kp.ru со ссылкой на собственный источник.

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Сообщается, что артиста доставили в столицу из белгородской колонии для дачи показаний по делу о наркотиках. При этом собеседник издания утверждает, что пока идут следственные действия Ефремову разрешили остаться дома с возможностью совершать прогулки в радиусе 1 км от дома.

Собеседник из окружения артиста отметил, что недавно отправлял Ефремову письма на зону, однако корреспонденция вернулась.

В свою очередь, телеканал РЕН ТВ со ссылкой на свои данные сообщает, что администрация колонии, где артист отбывает наказание, принимает письма на имя Ефремова. Одно из них, как отмечается, было вручено менее 10 дней назад.

В пресс-службе ФСИН на запрос телеканала заявили, что артист отказался от общения с представителями прессы.

Ефремов отбывает наказание в колонии в Алексеевке из-за смертельного ДТП, которое произошло 8 июня прошлого года на Смоленской площади. Его внедорожник вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном «Лада». Водитель отечественной машины Сергей Захаров скончался от полученных травм в больнице.

Экспертиза установила, что в момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения, а в его организме были обнаружены следы наркотических веществ.

8 сентября суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Также артист был лишен водительских прав сроком на три года. Помимо этого, актера обязали выплатить компенсации вдове, брату и сыновьям погибшего. Также суд назначил Ефремову трехлетний запрет на управление авто после освобождения. При этом суд принял решение не лишать актера государственных наград.

В октябре апелляционная инстанция смягчила приговор, сократив Ефремову срок до 7,5 года колонии общего режима.

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